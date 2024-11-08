Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakanlığın yürüttüğü faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere bakan yardımcıları ve birim amirlerinin de katılımıyla 81 ilin millî eğitim müdürüyle Ankara'da bir araya geldi. ANKARA (İGFA) - Ankara'da Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde gerçekleşen Milli Eğitim Bakanlığı'nın müdürler toplantısında hayata geçirilen projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

81 İl müdürüyle yapılan toplantıları ayda bir defa düzenli olarak tekrarlamaya çalıştıklarını kaydeden Bakan Tekin, il müdürlerinden hayata geçirilen projelerin uygulanması ve daha sağlıklı sonuçlar elde edebilmek için el birliğiyle çalışmanın önemli olduğunu vurguladı.

Toplantıya Bakan Yardımcıları Celile Eren Ökten, Nazif Yılmaz, Ömer Faruk Yelkenci, M. Bilal Macit ile birim amirleri ve 81 ilin millî eğitim müdürü katıldı.