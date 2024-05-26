Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda gerçekleşen Kapanış Töreni, 7. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Günleri etkinliklerinin genel gösterim videosu ve Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen’in teşekkür ve tebrik konuşması ile başladı. Rektör Türkmen, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Gelenek ile gelecek arasındaki bir harflik fark, bugündür. Bugün, bizler için geçmiş ile gelecek arasındaki bağı kurduğumuz andır. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor günleri bu yönüyle, hem geleneklerin hem de geleceğin temsil edildiği bir kurumsal miras olarak 7’den 70’e herkesi kucaklayan ve 7’den 70’lere kadar sürmesini hedeflediğimiz bir tarihsel paydaşlığın çıktısıdır. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Günleri, bizi bu günlere taşıyan, zor günlerimizi ve mutlu günlerimizi içtenlikle paylaşan tüm paydaşlarımızın katkılarıyla bugün 7. kez başarıyla tamamlanıyor. Tarih bizi yalnızca köklerimizde değil, bugünlerde ve yarınlarda da bir araya getiren bir bağ olarak Dede Korkut’un manevi mirasında yaşayacak. Siz değerli paydaşlarımız, geçmişimizi ve bugünümüzü olduğu kadar yarınlarımızı da değerli kılacaksınız. Tüm kurumsal varlığımızla minnettarız. Bugünün mimarları olan Valiliğimize, Belediyemize, Ana sponsorumuz Bayburt Gaziantep Sofrasına ve diğer sponsorlarımıza, ilimizin güzide kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerine ve tüm üyelerine, ulusal ve uluslararası tüm paydaşlarımıza güzide basın mensuplarımıza, Üniversitemiz etkinlik komitesine, kurullarına ve koordinatörlüklerine ve emek veren tüm birimlerimize; öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve idari personelimiz adına; şehrimiz adına yürekten teşekkürü borç biliriz. Dede Korkut, hepimizin ortak mirasıdır ve bugün bu mirası paylaştığımız tüm paydaşlarımızla bir arada olmaktan dolayı gururluyuz.”.





Rektör Türkmen’in konuşmasının ardından, 3 hafta süren ve törenle eş zamanlı sonlanan Aile Üniversitesi: Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Etkinliklerini düzenleyen Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Spor Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetimlerine ve personeline teşekkür belgesi takdim edildi.

Teşekkür belgeleri takdiminin hemen sonrasında, 7. Dede Korkut Bilim Kültür Sanat ve Spor Günleri kapsamında düzenlenen Futbol Turnuvası, Basketbol Turnuvası, Topluluklararası Voleybol Turnuvası, Dart Turnuvası, Geleneksel Türk Okçuluğu, Bowling Turnuvası, E-Spor Pes 2021 Turnuvası, Masa Tenisi Turnuvası ve Yöresel Yemek Yarışmasında dereceye giren takımlara ve sporculara, kupa ve madalyaları takdim edildi.

Törende son olarak, etkinlikler boyunca, Öğrenci Konseyi tarafından her gün yapılan sosyal medya çekilişlerini kazanan 7 öğrenciye, Batum turuna ilişkin sembolik biletleri verildi.