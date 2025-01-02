Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, 2024 yılında 288 bin 518'i yabancı olmak üzere toplamda 6 milyon 550 bin 480 kişi tarafından ziyaret edildi. Yılın en çok ziyareti Kasım ayında gerçekleşirken, yıl içerisinde 8 ülkenin Cumhurbaşkanı da heyetleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret edenler arasında yer aldı.ANKARA (İGFA) - Geçtiğimiz yıl ilginin yoğun olduğu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, yıl boyunca çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

Anıtkabir Komutanlığı'nın resmi internet sitesinden derlenen bilgilere göre, bu yıl en çok Ekim ve Kasım aylarında 1 milyonu aşan kişi Ata'nın huzuruna koştu.

2024 yılında toplam 6 milyon 550 bin 480 yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Anıtkabir, 2023'te 6 milyon 30 bin 680, 2022'de ise 3 milyon 966 bin 286 kişi tarafından ziyaret edilmişti.

İşte Anıtkabir'in 2024 yılında aylık ziyaretçi sayısı:

2024 YILI ZİYARETÇİ SAYILARI

AY YERLİ YABANCI TOPLAM
OCAK 217.875
 11.551
 229.426
ŞUBAT 213.589
 12.814
 226.403
MART 204.942
 18.747
 223.689
NİSAN 491.254
 22.351
 513.605
MAYIS 546.301
 31.322
 577.623
HAZİRAN 322.205
 23.548
 345.753
TEMMUZ 366.605
 21.813
 388.418
AĞUSTOS 705.424
 23.337
 728.761
EYLÜL 349.797
 36.954
 386.751
EKİM 1.104.917
 41.160
 1.146.077
KASIM 1.492.804
 25.261
 1.518.065
ARALIK 246.249
 19.660
 265.909

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Öte yandan Anıtkabir'i 2024 yılında ziyaret eden yabancı ülke heyetleri ve tarihleri ise şöyle: