İzmir'de Bornova Belediyesi ile Sayra & Çınar Vakfı iş birliğinde düzenlenen 61. Kütüphane Haftası Şenliği, Atatürk Kitaplığı’nda çocukların ve ailelerin yoğun katılımıyla coşkuyla kutlandı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bornova ilçesinde çocuklar, oyunlar, tiyatrolar, atölyeler ve müzik dinletileriyle dolu etkinlikte eğlenerek kitaplarla buluştu.

Şenlik boyunca çocuklar; oyun zamanı, kukla tiyatrosu, dans gösterisi, bubble show, el becerileri, kitap atölyesi ve yüz boyama gibi birçok etkinlikle eğlenceli anlar yaşadı.

Şenlik canlı müzik dinletisiyle renklendi, çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Bornova Belediyesi ayrıca Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri’nden yararlanan 3-6 yaş arası minikleri Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk Kitaplığı’nda ağırladı.

Kütüphane turuyla başlayan etkinlikte çocuklara kitap sevgisi aşılandı, kitaplar dağıtıldı ve eğitici hikâyeler okundu.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kütüphanelerin yalnızca bilgiye ulaşma alanı değil, aynı zamanda kültürle ilk temas kurulan yerler olduğunu ifade etti.

Kütüphaneler sadece kitapların değil, aynı zamanda çocuklarımızın hayal gücünün de evi olduğunu ifade eden Başkan Eşki, "Bu şenlikte kitapla tanışan, dans eden, oynayan çocuklarımızın gözlerindeki ışık bizlere umut veriyor. Bornova’da kültürle, sanatla ve kitapla büyüyen bir nesil için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.