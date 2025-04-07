Türkiye’nin en prestijli uluslararası spor organizasyonlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour of Türkiye), 2025 yılında 60. yılını büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilecek tura, 27 Nisan- 4 Mayıs tarihleri arasında dünyaca ünlü takımlara ve pedallara ev sahipliği yapacak.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 60.yılında 27 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında 8 günde, 8 etapta Antalya, Kemer, Kalkan, Fethiye, Marmaris, Akyaka, Aydın, Kuşadası, Selçuk, Çeşme ve İzmir dünyaca ünlü bisikletçilere ev sahipliği yapacak.

60.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu İl Koordinasyon Toplantıları 7-8 Nisan’da Antalya, Muğla, Aydın ve İzmir’de düzenlenecek.

27 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında Antalya-Antalya, Kemer-Kalkan, Fethiye-Marmaris, Marmaris-Akyaka (Kıran), Marmaris-Aydın, Kuşadası-Selçuk (Meryemana), Selçuk-Çeşme ve Çeşme-İzmir etaplarında 8 günde, 8 etapta toplamda 1.153 kilometre ve 15.898 m tırmanış içeren zorlu parkurdaki dev organizasyon için hazırlıkların ve son planlamaların yapıldığı 60. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu “İl Koordinasyon Toplantıları” 7 Nisan’da Antalya’dan başlayarak 8 Nisan’da, Muğla, Aydın ve İzmir illerinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenecek.

2025 yılında 12 ülkeden 23 takım ve 161 bisikletçiye ev sahipliği yapacak olan 60.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 60.yıl parkurunun geçtiği illerdeki Valilikler, Kaymakamlıklar, Belediyeler, Emniyet Birimleri, Jandarma Birimleri, Karayolları, İl Kültür ve Sağlık Birimleri ve pek çok kurum dev organizasyona destek olacak.

27 NİSAN-4 MAYIS TARİHLERİ ARASINDA DÜNYANIN GÖZÜ TÜRKİYE’DE OLACAK!

Uluslararası Bisiklet Birliği’nin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan ve Türkiye’nin “ProSeries” kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 27 Nisan Pazar günü Antalya’dan başlayıp 4 Mayıs Pazar günü İzmir’de sona erecek.

1963 yılında Marmara Turu olarak başlayan, 1965 yılında uluslararası nitelik kazanarak 1966 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 60. yılında Akdeniz ve Ege bölgelerini kapsayan efsane rotası ile ülkemizin tarihi ve doğal güzelliklerini, değerlerini dünyaya tanıtacak.

Eurosport ve TRT Spor ile uluslararası yayın kuruluşları tarafından canlı olarak takip edilecek bu dev organizasyon, 13 ayrı dilde, 5 kıtada, 190 ülkede milyonlarca kişi tarafından izlenecek.