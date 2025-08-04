İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, İzmir, Artvin, Kastamonu, Mersin ve Mardin merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonlarda, nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemine girme ve yasa dışı bahis suçlarından 44 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerin hesaplarında 1 milyar TL işlem hacmi tespit edildi, 24’ü tutuklandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Jandarma Genel Komutanlığı’nca son bir haftada 6 il merkezli 21 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 44 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar, nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemine girme ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlendi.

Bakan Yerlikaya, şüphelilerin sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden “kripto borsasında para kazanma” vaadiyle vatandaşları dolandırdığını, sahte ürün satış ilanlarıyla haksız kazanç sağladığını, yasa dışı sorgu panelleri kullanarak kişisel bilgileri ele geçirdiğini ve yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptığını belirtti.

Şüphelilerin hesaplarında 1 milyar TL’lik işlem hacmi tespit edildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1952237978408911016

24 TUTUKLAMA, 12 ADLİ KONTROL

Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 44 şüpheliden 24’ü tutuklanırken, 12’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ettiği öğrenildi. Şüpheliler hakkında nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemine girme ve yasa dışı bahis suçlarından soruşturma başlatıldı.

SİBER VATAN’DA SANAL DEVRİYELER DEVAM EDECEK

Bakan Yerlikaya, “Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz” diyerek, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları, Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlıklarını tebrik etti.