Bayburt Valisi Mustafa Eldivan,'"Bayburt Eko-Köy’de incelemelerde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz bünyesinde Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) destekli proje ile 55 bin metrekare alanda 20 çeşit ürün yetiştiriliyor.

Projenin amacı aileler ve özellikle çocukların, yetiştirilen sebze ve meyvelere dalından ulaşması ve İlaçsız tarım ile organik ürün ihtiyacının karşılanması.

Eko okeyde üretim yapan Çiftçilerle bir araya gelen Valimiz Sayın Mustafa Eldivan Çiftçilere çalışmalarında kolaylıklar dileyerek, her zaman devlet olarak üretenin yanında olduklarını ve tarım ve hayvancılığa Bayburt’ta her türlü desteğin verileceğini belirtti.

Vali Mustafa Eldivan’a ziyaretleri sırasında İl Tarım ve Orman müdürü Selami Ersen’de eşlik etti.