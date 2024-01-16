Trabzon Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Saadettin Okay ve Uluslararası Bayburt Sanatçıları Derneği Başkanı Ülkü Koçan öncülüğünde düzenlenen törene, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu, CHP Bayburt Belediye Başkan Adayı Kubilay EREL, Sivil Toplum Kuruluşları çok sayıda yazar ve vatandaşlar katıldı.

Çeşitli sunumlarının yanı sıra Şair Zihni anısına sinevizyon gösterisi yapılan törende, ödül alan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, ödülünü Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in elinden aldı.

Gecede kalabalığa hitaben bir konuşma yapan Uluslararası Bayburt Sanatçıları Derneği Başkanı Ülkü Koçan: “Bizlere bu anlamlı tabloyu oluştururken değerli destek ve katkılarından dolayısı ile başta Bayburt Belediye Başkanımız sayın Hükmü Pekmezci beyefendi olmak üzere, Ortahisar Belediye Başkanımız sayın Ahmet Metin Genç beyefendiye, Trabzon Bayburt Kültür ve Yardım Derneğimizin yönetim kuruluna ve değerli başkanı sayın Sadettin Okay beyefendiye, Sayın Ömer Akdeniz başkanımıza, Sayın Ebubekir Bulunmaz beyefendiye, Sayın Kubilay Erel başkanımıza Değerli kardeşim Mustafa Duman ' a, Sayın Nizamettin Kutlu beyefendiye, Sayın Ufuk Kalekahyası beyefendiye, Kuzenim Tuğrul Yildirim ' a, Purut Kitabevi ailesine, Değerli sanatçı ve yazarlarımıza, Davetli konuk ve misafirlerimize, ekip arkadaşlarımıza, Sunumları için sayın Naci Ahıskalıoğlu' na Ödül törenine katılamayan, gönderdikleri tebrik mesajları ile bizleri onurlandıran çok kıymetli devlet büyüklerimize, basın ve emniyet mensuplarına derneğim ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Gecenin ardından açıklamalarda bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç: “Uluslararası Bayburt Sanatçılar Derneği'nin düzenlemiş olduğu 5. Uluslararası Şair Zihni Ödülleri Töreni'ne katıldık, şehitlerimizi rahmetle yad ettik. Havası sert, insanı mert Bayburtlu hemşehrilerimize bu anlamlı programdan ötürü teşekkür ediyorum” dedi.