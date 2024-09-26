Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Musa Artar ve Sempozyum Onursal Başkanlığını üstlenen Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, açış konuşmaları ile sempozyumu başlattı. Rektör Prof. Dr. Türkmen, katılımcıları selamlayarak, sempozyumun uluslararası çaptaki katılımları ile ülkemiz bilimine katacağı değerin altını çizdi. Ayrıca, Üniversitemizin dünya bilim camiasını bir araya getiren bir köprü olma misyonunu vurguladı.

“Sürdürülebilir Akıllı Şehirlerin Önemi” ve “Mühendislikte Geometri, Mantık ve Matematik” konulu konferansların düzenlendiği sempozyum, çevrim içi ve yüz yüze katılım seçenekleriyle 25-27 Eylül tarihlerinde 3 gün sürecek. Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinden yüzlerce akademisyenin katılımıyla gerçekleşecek olan ICADET, mühendislik alanında ileri teknolojilerin ve sürdürülebilir çözümlerin tartışıldığı önemli bir platform olma özelliği taşıyor.

Açılış programında Vali Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Kurum Amirleri, akademisyenler, sempozyum katılımcıları ve öğrenciler yer aldı. Açılış programında konferans kapsamında sunum yapan Prof. Dr. Atilla Akkoyunlu ve Prof. Dr. Zekai Şen’e teşekkür plaketleri, RektörTürkmen ile birlikte Vali Eldivan ve Belediye Başkanı Memiş tarafından takdim edildi.

Uluslararası katılımla gerçekleşen etkinlikte, 3 gün süresince mühendislikte ileri teknolojiler ve sürdürülebilir çözümler tartışılacak.