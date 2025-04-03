Arefe gününü de kapsayan 29 Mart-1 Nisan tarihlerinde otoyollardan toplam 8 milyon 425 bin 491 aracın geçiş yaptı. 2024 yılı Ramazan Bayramı’nda İstanbul Havalimanı’nda 842 bin 367 olan yolcu sayısı bu yıl 892 bin 810’a ulaşırken, Marmaray’ın da 2024 yılı Ramazan Bayramı’na göre 77 bin 167 daha fazla yolcu taşıdığı ortaya çıktı.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yılı Ramazan Bayramı’nı kapsayan dönemindeki otoyol verilerini değerlendirdi.

Bakan Uraloğlu, “Karayolundan demiryoluna, kent içi ulaşımdan havayoluna kadar hayata geçirdiğimiz projelerle milletimiz geçen yıl da olduğu gibi bu sene de sevdiklerine ulaştı. Arefe gününü de kapsayan 29 Mart-1 Nisan tarihlerinde otoyollardan toplam 8 milyon 425 bin 491 araç geçiş yaptı” dedi.

Bakan Uraloğlu, Arefe günü ve Ramazan Bayramı’nda Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı otoyollar ile Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Cumhurbaşkanı Kararı ile ücretsiz hizmet verdiğini anımsattı. Bakan Uraloğlu, söz konusu tarih aralığında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü 1 milyon 25 bin 593 araç kullanırken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden ise 810 bin 676 aracın geçiş yaptığını kaydetti. Uraloğlu, bayramda Mahmutbey-Edirne Otoyolu’nu 1 milyon 295 bin 639, İstanbul-Ankara Otoyolu’nu ise 2 milyon 109 bin 974 aracın kullandığını belirterek, Adana Otoyolu’ndan 616 bin 456, Mersin Otoyolu’ndan 541 bin 920, Çeşme-İzmir-Aydın Otoyolu’ndan ise 604 bin 380 araç geçtiğini kaydetti.

KUZEY MARMARA OTOYOLU’NU 1 MİLYON 396 BİN 404 ARAÇ KULLANDI

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin en büyük otoyol projelerinden olan Kuzey Marmara Otoyolu’ndan ise 2024 yılı Ramazan Bayramı’nı kapsayan 9-12 Nisan tarihlerinde 1 milyon 207 bin 436 araç geçtiğini anımsatarak, “2025 yılı Arefe Günü ve Ramazan Bayramı’nı kapsayan 4 günde Kuzey Marmara Otoyolu’nu toplam 1 milyon 396 bin 404 araç kullandı. Ankara-Niğde Otoyolu’ndan da geçen yıl söz konusu dönemde 278 bin 750 araç geçişi olmuştu. Bu yıl araç geçiş sayısı 4 günde 350 bin 747 olarak gerçekleşti.” dedi.

Bakan Uraloğlu ayrıca bu yıl Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nu 1 milyon 277 bin 646, Malkara-Çanakkale Otoyolu’nu 100 bin 953, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu’nu 50 bin 349, Aydın-Denizli Otoyolu’nu ise 81 bin 23 aracın kullandığını ifade etti. 29 Mart-1 Nisan 2025 tarihlerinde 1915 Çanakkale Köprüsü’nü 50 bin 582, Osmangazi Köprüsü’nü 303 bin 569 aracın kullandığını belirten Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden 2024 yılı Ramazan Bayramı’nda 310 bin 829 araç geçişi olurken, bu sene bu sayının 4 günde 343 bin 850 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

AVRASYA TÜNELİ’NDEN GEÇEN ARAÇ SAYISI ARTTI

Bakan Uraloğlu, ayrıca Avrasya Tüneli’nden 29 Mart – 1 Nisan tarihleri arasında geçiş yapan birim araç sayısının ise 297 bin 298 olarak gerçekleştiğini bildirdi. Uraloğlu, söz konusu geçiş sayılarının 2024 yılı Ramazan Bayramı’nda 290 bin 125 olduğunu da anımsattı. Bakan Uraloğlu, İstanbul’un iki yakasını demiryoluyla birbirine bağlayan asrın projesi Marmaray’ın, 29 Mart-1 Nisan 2025 tarihlerinde 2 milyon 156 bin 902 yolcuya hizmet verdiğini belirterek, 2024 Ramazan Bayramı’nda (9-12 Nisan) bu sayının 2 milyon 79 bin 735 olduğunu hatırlattı. Uraloğlu, “Marmaray bu yıl, geçen yılın aynı dönemine göre 77 bin 167 daha fazla yolcu taşıdı.” diye konuştu.

BAYRAMDA İSTANBUL HAVALİMANI’NIN YOLCU SAYISI 892 BİNİ AŞTI

Uraloğlu, Avrupa’nın en yoğun havalimanı olma ünvanını 3 yıldır elinden bırakmayan İstanbul Havalimanı’nda da benzer bir yolcu yoğunluğu yaşandığını belirtti. Bakan Uraloğlu, “2024 yılı Ramazan Bayramı’nda İstanbul Havalimanı’mızda 842 bin 367 yolcu ağırlamıştık, bu yıl ise yolcu sayısı 892 bin 810’a ulaştı.” diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, şehirler arası otobüs firmalarının turizm taşımacılığı araçlarını da 27 Mart-7 Nisan arasında gerçekleştirecekleri seferlerde kullanabilmelerine imkan sağladıklarını hatırlattı. Bakan Uraloğlu, “26 Mart-1 Nisan arasında şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları 70 bin 627 seferde 2 milyon 418 bin 407 yolcu taşıdı." dedi.