Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Döşemealtı ilçesinin içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla iki büyük projeyi hayata geçiriyor. Yaklaşık 335 milyon TL'lik bu yatırımlar, ilçenin su ihtiyacına kalıcı çözümler sunmayı hedefliyor.ANTALYA (İGFA) - ASAT Genel Müdürlüğü, Döşemealtı’nın 32 mahallesinde içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İçme suyu altyapısı olmayan bölgeler ile altyapısı ekonomik ömrünü tamamlayan alanlarda kapsamlı yenileme çalışmaları yapılıyor. ASAT bu çalışmalarıyla vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı içme suyu ulaştırmayı hedefliyor.

166 BİN 500 METRELİK DEV HAT

ASAT, Döşemealtı İlçesi Muhtelif Mahalle İçmesuyu Yapım İşi kapsamında, içme suyu altyapısı olmayan veya mevcut altyapısı ekonomik ömrünü tamamlamış bölgelerde toplam 126 bin 163 metre içme suyu hattı imalatı gerçekleştirdi. Bu çalışmalar, çeşitli çaplarda toplam 166 bin 500 metre ana hat ve abone şube yolu yapımı ile parke işçiliği tamiratını kapsıyor. Projenin güncel maliyeti 180.182.585,40 TL olarak belirlendi.

56 BİN METRE HAT VE 2 YENİ DEPO

ASAT’ın bir diğer büyük projesi olan 14 Mahalle İçmesuyu İsale Hatları Yapım İşi, Döşemealtı ilçesinin Kovanlık, Bıyıklı, Kömürcüler, Selimiye, Aşağıoba, Karadaş, Ilıcaköy, Dereli, Kevşirler, Camili, Ekşili, Karaveliler ve Killik mahallelerini kapsıyor. Projede toplam 56 bin metre yeni isale ve şebeke hattı imalatı planlanıyor. Şu ana kadar 2.300 metre içme suyu hattı imalatı tamamlayan ASAT, ayrıca Kovanlık Kaptaj ve Karaveliler'de 2 adet içme suyu deposunun inşaatına da devam ediyor. Projenin güncel maliyeti ise 154.010.016,82 TL olarak belirlendi.

MODERN SU ALT YAPISI

Bu projelerle birlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi, Döşemealtı ilçesinin içme suyu altyapısını modernize ederek, vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı içme suyu temin etmeyi amaçlıyor. Ayrıca, su kayıplarını en aza indirmek ve arızalara hızlı müdahale sağlamak için teknolojik altyapı çalışmaları da sürdürülmektedir. Bu kapsamlı yatırımlar, Antalya'nın sürdürülebilir su yönetimi hedeflerine ulaşmasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.