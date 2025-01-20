Geçen hafta 2025 yılının Yol, Pist ve Dağ Bisikleti takvimini açıklayan Türkiye Bisiklet Federasyonu, uluslararası yol bisikleti yarışlarında Türkiye'yi temsil edecek UCI kıta takımları ve sporcu listelerini açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - Yol bisikletinde İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Türkiye (İBB), Konya Büyükşehir Belediye Spor (KBB), Spor Toto Cycling Team (STC) erkekler kategorisinde 2025 yılında UCI takımı olarak tescil edildi.

UCI Kıta Takımları Tescil Kılavuzuna uygun olarak Türkiye adına tescil işlemleri tamamlanan erkekler kategorisinde 3 UCI Kıta Takımımız, 2025 Uluslararası UCI Takımlar listesinde yerini aldı.

ProSeries yarışlara katılmak için UCI AntiDoping sistemine de dahil olan takımlarımız 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ve Pro Series kategorisinde uluslararası önemli müsabakalarda yarışabilecek.

2025 yılında UCI yol bisikleti takımlarımız bünyesinde erkekler kategorisinde 27 sporcumuz hem Takımları hem de Türkiye için puan mücadelesi verecek. İlk sınavlarını haftasonu düzenlenen sezon açılış yarışında Antalya’da veren sporcularımız, 2025 sezonunda pelotonda yeni formalarıyla yer alacak.

Türkiye adına tescil edilen UCI Kıta Takımlarımız ve 2025 Yılı Sporcu Kadroları şöyle:

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR TÜRKİYE (İBB) :

Natnael BERHANE ERI

Baki Eren DOGAN TUR

Veysel Karani KAYA TUR

Zeki KAYGISIZ TUR

Petros MENGS ERI

Eduardo PEREZ-L.GONZALEZ ESP

Arda TEKIRDAG TUR

Sefa Suleyman TEMEL TUR

Emir UZUN TUR

Even YEMANE ERI

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR (KBB)

Burak ABAY TUR

Can Ahmet AKPINAR TUR

Samet BULUT TUR

Emin Mehmet CICEK TUR

Ihsan Ali EGIN TUR

Muhammed ERKAN TUR

Batuhan OZGUR TUR

Mustafa TARAKCI TUR

Emre Yunus YILMAZ TUR

Ramazan YILMAZ TUR

SPOR TOTO CYCLING TEAM (STC)