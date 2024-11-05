Kanserle mücadele eden Ankaralı Turgut entübe edildi! Kanserle mücadele eden Ankaralı Turgut entübe edildi!
3. kez hamile olan Zeynep Sever Demirel'den esprili paylaşım
Teknik direktör ve eski futbolcu Volkan Demirel ve eşi Zeynep Sever Demirel, geçtiğimiz aylarda üçüncü kez anne baba olacaklarını açıklamıştı. Yeniden hamile olan Zeynep Sever, son olarak sosyal medya...Devamı için tıklayınız