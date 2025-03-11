Göç Dairesi Başkanlığı'nca 28 Büyükşehirde eş zamanlı denetimlerde 87 düzensiz göçmen geri gönderme merkezlerine sevk edilirken, 1 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Denetimlerde 6 bine yakın kimlik kontrolü yapıldı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç Dairesi Başkanlığı'nın koordinasyonunda 28 Büyükşehrimizde eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

Havalimanları, otobüs terminalleri ve tren garlarında eş zamanlı olarak 80 Mobil Göç Noktası aracıyla birlikte yapılan denetimlerde 5 bin 795 kişiye kimlik kontrolü yapıldı.

87 düzensiz göçmen tespit edilerek geri gönderme merkezlerine sevk edilen denetimlerde, 1 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, söz konusu denetimlerle bir taraftan düzensiz göçe karşı sahada büyük bir mücadele verirken; diğer taraftan da Türkiye'de yasal kalışı olanları ve turistleri rahatsız etmediklerini belirtti.

19 Temmuz 2023’te hizmete aldıkları Mobil Göç Noktası Araçlarımızla kimlik kontrollerine başladıkları ilk üç ayda tespit edilen düzensiz göçmen sayısı oranı yüzde 74,5 iken; bu oran 2025 yılı Şubat ayında yüzde 2,7’ye kadar düştüğünü ifade eden Bakan Yerlikaya, paylaşımında, "Düzensiz Göçle Mücadele Stratejisinin kararlılıkla ve kesintisiz bir şekilde yürütülmesi sonucu “Ülkemiz, Düzensiz Göçe Transit Ülke” olmaktan çıkmıştır. Düzensiz Göçe karşı, tüm sınırlarımızda, hudut kapılarımızda ve mavi vatanımızın her yerinde 81 ilimizin tamamında kararlılıkla ve kesintisiz bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz. Denetimleri koordine eden Göç İdaresi Başkanlığımızı ve denetimleri gerçekleştiren Polislerimizi, Jandarmamızı ve Sahil Güvenliğimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

https://x.com/i/status/1899448486166176189