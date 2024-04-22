Etkinlikler kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Şube Müdürü Dursun Yeşil, Bayburt Ortaokulu Müdürü Mahir Pamukcu, Türkçe Öğretmeni Erhan Kahraman ve Bayburt Ortaokulu 7. Sınıf Öğrencisi Yağmur Küfeoğlu Belediye Başkan Mete Memiş’e ziyarette bulundular.

Bayram dolayısıyla makamını Yağmur Küfeoğlu’na devreden Başkan Memiş bayramını kutlayarak kalem ve altın hediye etti.

Küfeoğlu ise Belediye Başkanı Mete Memiş’e teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Küfeoğlu daha sonra kaldırım işgali, Saray Bahçesi’nin daha kullanışlı hale getirilmesi, Çoruh Nehri kıyısında daha fazla dinlenme alanlarının oluşturulması, işyeri tabelaları ile ilgili çalışma yapılması, okulların önüne dolmuş durağı konulmaması ve okullara kitap desteğinin artırılarak devam etmesi gibi taleplerde bulundu.

Başkan Memiş ise Küfeoğlu’nun taleplerini not aldırarak bu konularda çalışma yapılacağının sözünü verdi. Konuşmasında kitap okumanın önemine vurgu yaparak birçok mesafenin okuyarak kat edileceğini belirten Başkan Memiş, “Önce bilgi sahibi olacağız sonra fikir sahibi olacağız. Bilgi sahibi olmamız içinde çok okumamız lazım.

Bayburt Belediyesi olarak inşallah çocuklarımıza, öğrencilerimize daha çok kitap desteği vereceğiz. Hem akademik olarak çalışmalarını devam ettirmeleri adına hem de kültürel ve sosyal açıdan bilgili ve donanımlı olarak bu cemiyete katkı sunsunlar diye kitap desteğinde bulunacağız.” ifadelerini kullandı.