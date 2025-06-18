Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mayıs 2025’te trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 210 bin 295 adet oldu; motosikletler yüzde 44,8, otomobiller yüzde 41,4 pay aldı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 32 milyon 182 bin 121'e ulaştı.ANKARA (İGFA) - TÜİK’in Mayıs 2025 verilerine göre, trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 44,8’i motosiklet, yüzde 41,4’ü otomobil, yüzde 8,5’i kamyonet, yüzde 2,6’sı traktör, yüzde 1,6’sı kamyon, yüzde 0,7’si minibüs, yüzde 0,3’ü otobüs ve yüzde 0,1’i özel amaçlı taşıtlardan oluştu.

Bir önceki aya göre taşıt kaydı yüzde 9,5 artarken, motosiklette yüzde 12,8, otomobilde yüzde 8,4 artış görüldü; özel amaçlı taşıtlarda yüzde 28,8 düşüş yaşandı.

Geçen yılın aynı ayına göre ise toplam kayıt yüzde 9,5 azaldı; minibüste yüzde 18,7 artış, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 50,5 düşüş kaydedildi.

Mayıs sonu itibarıyla trafikteki toplam taşıt sayısı 32 milyon 182 bin 121’e ulaştı. Otomobiller yüzde 51,8, motosikletler yüzde 20,4 pay aldı.

Ay içinde 960 bin 640 taşıtın devri yapıldı; otomobiller devirde yüzde 67,2 ile başı çekti.

Mayı sayında 87 bin 106 otomobil kaydolurken; Renault yüzde 9,8, Volkswagen yüzde 7,7, Fiat yüzde 7,2 pay aldı. Ocak-Mayıs döneminde 900 bin 504 taşıtın kaydolduğu ülke genelinde bu sayı geçen yıla göre yüzde 15,2 azaldı.

Aynı dönemde otomobillerin yüzde 47,3’ü benzin, yüzde 28,1’i hibrit, yüzde 14,1’i elektrikli yakıtlı olurken yüzde 31,3’ü 1300 cc ve altı motor hacmine sahip olduğu gözlendi.

Bu arada otomobillerin renk terchilerinde ise yüzde 40,4 ile gri rengin ilk sırayı koruyor. Renk tercihlerinde yüzde 25,1'i beyaz, yüzde 12,7'si siyah, yüzde 11,7'si mavi, yüzde 4,6'sı yeşil, yüzde 4,0'ı kırmızı, yüzde 0,6'sı kahverengi, yüzde 0,5'i sarı, yüzde 0,3'ü turuncu ve yüzde 0,1'i diğer renkleri tercih ettiği ortaya çıktı.