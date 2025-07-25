ÖYSM, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2025-ALES/2 sonuçlarını açıkladı. Aynı zamanda cevap kağıtları ve aday cevapları da erişime açıldı.ANKARA (İGFA) - 6 Temmuz 2025 tarihinde uygulanan 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2025-ALES/2) değerlendirme işlemlerini tamamlayan ÖSYM, sonuçları açıkladı.

ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişim sağladığı sonuçlarla birlikte aynı zamanda cevap kağıtları ve aday cevapları da erişime açıldı.

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