Türkiye’de 2024 yılında ölüm sayısı 489 bin 361’e gerilerken, kaba ölüm hızı binde 5,7 oldu. Dolaşım sistemi hastalıkları ölümlerin başlıca nedeni olurken, bebek ölüm hızı da binde 9,0’a düştü.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri'ni yayımladı. Verilere göre, Türkiye’de sağlık ve yaşam koşullarındaki iyileşmelerin ölüm oranları üzerindeki olumlu etkisini ortaya koyarken, bölgesel farklılıklar dikkat çekti.

2024 yılında Türkiye’de ölüm sayısı bir önceki yıla kıyasla azalarak 489 bin 361 olarak kaydedildi. 2023 yılında 526 bin 416 olan ölüm sayısı, 2024’te yüzde 7’lik bir düşüş gösterdi. Ölenlerin yüzde 54,8’ini erkekler, yüzde 45,2’sini kadınlar oluşturdu.

KABA ÖLÜM HIZI BİNDE 5,7’YE DÜŞTÜ

Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2023’te binde 6,2 iken 2024’te binde 5,7’ye geriledi. Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il binde 10,4 ile Kastamonu olurken, bunu binde 10,0 ile Sinop, binde 9,7 ile Edirne ve Balıkesir, binde 9,6 ile Artvin izledi. En düşük kaba ölüm hızı ise binde 2,2 ile Hakkari’de kaydedildi. Hakkari’yi binde 2,4 ile Şırnak ve binde 2,9 ile Van takip etti.

DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI ÖLÜMLERİN BAŞLICA NEDENİ

Ölüm nedenleri incelendiğinde, 2024’te ölümlerin yüzde 36,0’ı dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandı. Bunu yüzde 16,3 ile iyi ve kötü huylu tümörler, yüzde 15,0 ile solunum sistemi hastalıkları izledi. Dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı ölümlerin yüzde 42,9’u iskemik kalp hastalıklarından, yüzde 23,9’u diğer kalp hastalıklarından, yüzde 18,3’ü ise serebro-vasküler hastalıklardan meydana geldi. Bu hastalıklara bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu il yüzde 50,7 ile Çanakkale, en düşük olduğu il ise yüzde 26,6 ile Kilis oldu.

TÜMÖR KAYNAKLI ÖLÜMLERDE GIRTLAK VE AKCİĞER ÖNDE

İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümlerin yüzde 29,1’i gırtlak, soluk borusu, bronş ve akciğerin kötü huylu tümörlerinden kaynaklandı. Kolon tümörleri yüzde 8,0, lenfoid ve hematopoetik tümörler ise yüzde 7,8’lik paya sahipti. Tümör kaynaklı ölümlerin en yüksek olduğu il yüzde 21,7 ile Ağrı, en düşük olduğu il ise yüzde 10,1 ile Kilis olarak belirlendi.

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜM HIZLARI DÜŞTÜ

2024’te bebek ölüm sayısı 8 bin 475’e gerileyerek, bebek ölüm hızı binde 9,0’a düştü. 2023’te bu oran binde 10,1’di. Beş yaş altı ölüm hızı da 2023’teki binde 14,7’den 2024’te binde 11,1’e geriledi.