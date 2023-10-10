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Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) 2023-2024 Akademik Açılış Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın katılımlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşti. Bayburt Üniversitesini temsilen Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül ile Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, Öğr. Gör. Mehmet Yönal, öğrenciler Necla Şahin ve Betül Aydemir'in katıldığı törende, 2023 yılı YÖK Üstün Başarı Ödülleri de takdim edildi.



Türkiye'deki tüm üniversitelerin üst yönetimleri, akademisyenleri ve başarılı öğrencilerinin katıldığı törenin açılış konuşmasını yapan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, artan yükseköğrenim talebi, deprem bölgesindeki destekler ve sürdürülebilirlik çalışmalarının yanı sıra, ulusal ve uluslararası projelere ve yapay zekâ odaklı araştırmalara vurgu yaparak Türkiye'nin en fazla uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapan ülkeler arasında yer almasını hedeflediklerini söyledi.





Özvar'ın ardından onur konuğu olarak hitap konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversitelerin özgürleşmesinin kalkınma ve refaha olan etkisine önem atfederek yeni akademik yılın hayırlara vesile olması temennisini bildirdi.



Açılış konuşmalarının ardından YÖK'ün 2023 Üstün Başarı Ödüllerini kazanan akademisyenlere ve üniversitelere Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ödülleri takdim edildi.





Törene Bayburt Üniversitesini temsilen katılan Rektör Türkmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile YÖK Başkanı Özvar'ın konuşmalarında değindikleri Türkiye Yüzyılı vizyonunu bir yol haritası olarak kabul ettiklerini belirterek, "Cumhuriyetimizin 100. yılının mirası üzerine inşa edeceğimiz Türkiye Yüzyılı, Üniversitemizin varoluş gerekçesine bir istikamet kazandırıyor.

Bayburt Üniversitesi olarak törende bulunan tüm üniversiteler ile aynı amaca kenetlenen hedeflerimizi 2023-2024 akademik yılının kurumsal etkinliklerine dönüştüreceğiz. Hayırlara vesile olsun" diye konuştu.