Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Sakarya Meydan Muharebesi sonrası TBMM tarafından Gazilik ve Mareşallik unvanının verildiği gün olan 19 Eylül Gaziler Günü tüm yurtta olduğu gibi Bayburt'ta da törenlerle kutlandı.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Şehit Osman Tepesi’nde bulunan Bayburt Şehitliği'nde düzenlenen törende Bayburt Valisi Sayın Cüneyt Epcim, Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği (ŞAGDER) Başkanı Selami Köksal tarafından Şehitlik Anıtı’na çelenk sunuldu.

Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı seslendirildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılarak şiirler okundu. Tören protokol tarafından şehitlikte bulunan temsili mezarlara karanfil bırakılması ve müftülük görevlisi tarafından yapılan dua ile sona erdi.