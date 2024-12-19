Bursa Yenişehir Havalimanı’nda geçen Kasım ayında, iç hat yolcu trafiği 16 bin 858, dış hat yolcu trafiği bin 272 oldu. Böylece Kasım ayında toplam 18 bin 130 yolcuya hizmet verildi.Gürhan ADANA / BURSA (İGFA)- Geçen Kasım ayında Bursa-Yenişehir Havalimanı’nda toplam 18 bin 130 yolcuya hizmet verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Bursa Yenişehir Havalimanı’nın 2024 yılı kasım ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Açıklamaya göre, Bursa Yenişehir Havalimanı’nda kasım ayında, iç hat yolcu trafiği 16 bin 858, dış hat yolcu trafiği bin 272 oldu. Böylece Kasım ayında toplam 18 bin 130 yolcuya hizmet verildi.

Kasım ayında Bursa Yenişehir Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 108, dış hatlarda 26 olmak üzere toplamda bin 134’e ulaştı.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 188 ton oldu.

11 aylık (Ocak-kasım) döneminde ise Bursa Yenişehir Havalimanı’nda yolcu trafiği 183 bin 841, uçak trafiği 17 bin 490, yük trafiği (kargo, posta, bagaj) ise bin 990 ton olarak gerçekleşti.