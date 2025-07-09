Cumhurbaşkanı Kararı ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Başkentray, Marmaray, İZBAN ve bazı metro hatları ücretsiz hizmet verecek.ANKARA (İGFA) - Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı onayıyla alınan karara göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, yolcularını ücretsiz taşıyacak.