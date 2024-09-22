Türkiye’de seramikten tekstile, deterjandan havlu kağıda 572 ürününde 15 firmanın ‘Çevre Etiketi Belgesi’ bulunuyor. Türkiye Çevre Etiketi ile çevre dostu markalar daha da görünür kılınıyor.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, Çevre Etiketi Sistemi firmalardan ilgi görüyor. Gönüllülük esasına dayalı bu sistem ile Türkiye’de üretilen ürünler AB standartlarına da uygun kriterleri yerine getirince Türkiye Çevre Etiketi ile ödüllendiriliyor. Bu etiket, çevreye daha az etkisi olan ve insan sağlığı açısından daha az zararlı, kimyasal içerdiğinin bilimsel olarak tespit edildiği bir tescil anlamına geliyor.

4 yıl süreyle verilen Türkiye Çevre Etiketi'ne sahip firmalar, kriterlere uygunluk açısından her yıl denetleniyor.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından Türkiye Çevre Etiketi’nin tanıtım videosunu paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Çevre Etiketi ile çevre dostu markaların daha da görünür olmasını sağladıklarını söyledi. "Bu etiketle ürünlerin üretimden tüketime her aşamada çevreye duyarlılığını tescilliyoruz" diyen Bakan Kurum, "Şimdiye kadar 15 ayrı firmaya 572 ürünü için Türkiye Çevre Etiketi’ni kazandırdık ve firmaların uluslararası pazarlarda da prestijinin artmasını sağladık. Daha yaşanabilir bir dünya ve temiz bir gelecek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye Çevre Etiketi” ile çevre dostu markaların daha da görünür olmasını sağlıyoruz. Bu etiketle ürünlerin üretimden tüketime her aşamada çevreye duyarlılığını tescilliyoruz. Şimdiye kadar 1️⃣5️⃣ ayrı firmaya 5️⃣7️⃣2️⃣ ürünü için Türkiye Çevre Etiketi’ni kazandırdık ve… pic.twitter.com/qaTe8JiKrJ — Murat KURUM (@murat_kurum) September 22, 2024

15 BÜYÜK FİRMA ETİKET ALDI

Tekstil, seramik, elde yıkama bulaşık deterjanı, temizlik kağıdı, sert yüzey temizleyiciler ve kozmetik olmak üzere toplam 15 ürün grubunda, 572 üründe 15 firma, Türkiye Çevre Etiketi’ni aldı. Bu firmalar arasında Türkiye’nin önde gelen seramik ve kimya şirketleri yer alıyor.