TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 10. Yargı Paketi, noter disiplin cezalarından kasten yaralama ve tehdit suçlarına kadar birçok alanda cezaları artırıyor, özel infaz düzenlemelerini genişletecek.ANKARA (İGFA) - Kamuoyunda “10. Yargı Paketi” olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararları doğrultusunda yapılan düzenlemeler, noterlik, icra-iflas, idari yargılama ve ceza hukuku alanlarında önemli değişiklikler getirildi.

NOTERLERE YENİ DİSİPLİN DÜZENLEMELERİ

Noterlik Kanunu’nda yapılan değişiklikle, noterlere uyarma, kınama, para cezası, geçici işten çıkarma ve meslekten çıkarma gibi disiplin cezaları tanımlandı. 5 yıl içinde yeni bir disiplin suçu işleyen notere bir üst derece ceza verilecek; ilk defa suç işleyen ve geçmişi olumlu olan notere ise bir alt derece ceza uygulanabilecek. Disiplin soruşturmaları için 3 yıl, cezalar için 5 yıl zamanaşımı öngörülüyor. Ortak cari hesap gelirlerini süresinde yatırmayan noterlere yönelik cezalar da yeniden düzenlendi.

CEZA HUKUKUNDA ARTIRILAN CEZALAR

Suça Teşebbüs ve Kasten Yaralama: Suça teşebbüste ağırlaştırılmış müebbet yerine 14-21 yıl, müebbet yerine 10-18 yıl hapis cezası verilecek. Kasten yaralama suçunun alt sınırı 1 yıldan 1,5 yıla, basit tıbbi müdahaleyle giderilebilen yaralamalarda 6 aydan 1,5 yıla, kadınlara karşı işlenen suçlarda ise 6 aydan 9 aya yükseltildi. Ağırlaşmış yaralama cezaları da artırıldı; ölümle sonuçlanan yaralamalarda ceza 10-14 yıla, kemik kırığı veya çıkıkta 14-18 yıla çıkarıldı.

Tehdit suçunda hapis cezasının alt sınırı 2 aya indirildi; silahla veya suç örgütü etkisiyle tehdit edenlere 7 yıla kadar hapis öngörüldü.

Trafik güvenliğini tehlikeye sokanlara verilen hapis cezası 3 aydan 4 aya, alkol veya uyuşturucu etkisiyle araç kullananlara 3 aydan 6 aya yükseltildi.

80 yaşını bitirmiş hükümlüler için konutta infaz düzenlemesi getirildi. Kadın, çocuk, 65-80 yaş arası ve ağır hasta hükümlülerin cezaları belirli şartlarla konutta çekilebilecek. Doğumdan sonraki 6 ay içinde 5 yıl veya daha az hapis cezasına mahkum olan kadınlar da bu haktan yararlanabilecek.

Denetimli serbestlik için, koşullu salıverilmesine 1 yıl kalan iyi halli hükümlülerin cezanın onda birini cezaevinde geçirmesi gerekecek. İkinci defa tekerrür eden suçlarda koşullu salıverilme oranı dörtte üç olarak uygulanacak.

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU’NDA DEĞİŞİKLİK

Yüksek mahkeme üyeliğinden Hakimler ve Savcılar Kurulu’na seçilenlerin görevleri sona erdiğinde, otomatik olarak eski görevlerine döneceği düzenlendi. Adli ve idari yargıdan seçilen üyeler ise tercih ettikleri üç yerden birine atanacak; Yargıtay veya Danıştay üyeliğine seçilme imkanı tanınacak.

İcra ve İflas Kanunu’nda istinaf ve temyiz için davanın açıldığı tarihteki parasal sınırlar esas alınacak. İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda da benzer şekilde dava açılış tarihi baz alınacak. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda senetle ispat ve parasal sınırlar için işlem tarihi dikkate alınacak.

Teklif kabul edilerek kanunlaştı. https://t.co/4xGl92ZFjw — TBMM Genel Kurulu (@TBMMGenelKurulu) June 4, 2025

Kanun teklifinin kabulü sonrasında Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, Kurban Bayramı’nı kutlayarak birleşimi 11 Haziran’a erteledi.