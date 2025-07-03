Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen tiyatro gösterimleri, her yaştan sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat alanındaki çalışmalarına ara vermeden devam ederken, tiyatro sanatına gösterilen bu yoğun ilgi, şehrin sanata verdiği değerin en güzel göstergesi oldu. Her yaştan sanatseverin yoğun ilgi gösterdiği oyunlara, yılın ilk 6 ayında boyunca toplamda 10 bin 123 seyirciyle buluşarak önemli bir başarıya imza attı.

ÇOCUKLAR TİYATROYLA BÜYÜYOR

Minik izleyiciler için sahnelenen 7 farklı çocuk oyunu, 12 gösterimde 14 seans boyunca perde dedi. Renkli sahne performansları ve eğitici içerikleriyle dikkat çeken oyunlar, 2 bin 911 çocuğa tiyatro sevgisini aşılamayı başardı.

YETİŞKİN OYUNLARINA YOĞUN KATILIM

Sakarya’da sahnelenen 11 farklı yetişkin oyunu, 12 seansta tiyatro severlerle buluştu. Etkileyici sahne performansları ve güçlü oyunculuklarla dikkat çeken gösterimler, 5 bin 809 seyirci tarafından büyük beğeniyle izlendi.

DEVLET TİYATROSU SAKARYA’DA AYAKTA ALKIŞLANDI

Devlet Tiyatroları da Sakarya’da sanatseverlerle buluştu. Biri çocuklara yönelik olmak üzere toplam 3 farklı oyun, 5 seansta sahnelendi. Bu özel gösterimlerde 1.403 izleyici, profesyonel tiyatro oyuncularının performanslarına tanıklık etti.

YENİ DÖNEMDE DE DEVAM EDECEK

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin kültür ve sanat alanındaki gelişiminin en önemli adımlarından birinin tiyatro oyunları olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda sürdürdüğümüz programlarımızda yılın ilk 6 ayında binlerce tiyatro severi ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklardan yetişkinlere kadar her yaş grubuna hitap eden oyunlarımız, yeni dönemde de hızla devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.