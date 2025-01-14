Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmir’e emanet ettiği annesi Zübeyde Hanım, vefatının 102’nci yılında Karşıyaka’daki kabrinin başında anıldı.İZMİR (İGFA) -

Zübeyde Hanım’ın kabrine kırmızı karanfil bırakan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Atatürk’ün İzmir’e ve İzmirlilere duyduğu inanca dikkat çekerek “Türkiye’yi geriye götürmeye, bu ülkeyi birilerine peşkeş çekmeye çalışanlara karşı Cumhuriyetin, Atatürk’ün değerlerinin yanında olalım” dedi.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım, vefatının 102’nci yıl dönümünde Karşıyaka’daki anıt mezarı başında anıldı. Karşıyaka Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen anma törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay’ın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Karşıyaka Belediye Başkanı B. Yıldız Ünsal, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Karabağlar Belediye Başkanı Helil İnay Kınay, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda yurttaş katıldı.

“Zübeyde Anne güçlü bir örnek”

Anma töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “ Gazi Mustafa Kemal Atatürk, annesinin buraya defnedilmesini istedi. O dönemin yöneticileri büyük ve gösterişli bir anıt mezar yapmak istediler. Atatürk ‘hayır’ dedi. ‘Yamanlar’dan bir tane taş getirin, o taşı koyun, öyle bir mezar istiyorum’ dedi. Ölümünden günler sonra ziyaret edebildi Atatürk... Zübeyde Hanım evlatlarını zorluklarla yetiştirdi. Atatürk o zor günlerinde annesine duyduğu sevgi ve güçle mücadelesini yaptı. Kurtuluş Savaşı Zübeyde Hanım’ın manevi desteğiyle de kazanılmış bir savaştır. Gerek evladını yetiştirirken, gerekse bu vatanı kurtarma mücadelesini verirken bir annenin evladının yanında nasıl durması gerektiğinin güçlü bir örneğidir Zübeyde Anne. Atatürk’ün Zübeyde Anne’yi bu topraklara armağan etmesini İzmir’e verdiği bir onur olarak görürüz. Annesinin bize emanet edilmesindeki anlamın arkasında Atatürk’ün İzmir’e verdiği değer, İzmirlilere duyduğu inanç vardır. İzmirlilerin Cumhuriyete, kendi mirasına sahip çıkacağına dair duyduğu inanç vardır” ifadelerini kullandı.

Zübeyde Hanım’a sevgi seli

Zübeyde Hanım vefatının 102’nci yıl dönümünde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu saat dokuzu beş geçe saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile anıldı. Başkan Tugay ve protokol, Zübeyde Hanım’ın kabrine kırmızı karanfil bıraktı. Alana gelen çok sayıda İzmirli, yağışlı havaya rağmen Zübeyde Hanım’a saygı için alanda yerini aldı.

Anma programının ardında Başkan Tugay, Başkan Ünsal’ı makamında ziyaret etti.