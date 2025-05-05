Zafer Partisi Bilecik İl Başkanı Kemal Bige, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın Vefat eden Dem Parti İstanbul Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı paylaşması sonrası yaptığı yazılı açıklamada, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’nı hedef aldı. Başkan Bige, Başkan Subaşı’nın tutumunu sorguladı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Zafer Partisi Bilecik İl Başkanı Kemal Bige, terörle mücadele, Cumhuriyet değerleri ve bazı siyasi söylemler üzerinden eleştirilerde bulunduğu Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’nın tutumunu sorguladı.

Başkan Bige, Türkiye’de bazı siyasi figürlerin PKK ile bağlantılı söylemlerde bulunduğunu iddia ederek, bu kişilerin Cumhuriyet sayesinde milletvekili olduklarını ancak devlete ve millete karşı nankörlük ettiklerini savundu. Açıklamasında, “Cumhuriyetin ne hayrını gördüm ki” gibi sözlerin kullanıldığını, halkın "Kürt sorunu" söylemleriyle kandırıldığını ve bu durumun devlet bütünlüğünü hedef aldığını belirtti.

Özellikle bazı siyasetçilerin kullandığı “Eğer siz bizi kente kabul etmezseniz, bir başçavuş kapınıza gelir” gibi ifadelerin, toplumu tehdit ettiğini öne süren Zafer Partisi İl Başkanı Kemal Bige, PKK terör örgütünün liderine atıf yapan açıklamaları da anımsatarak, bu tür sözlerin binlerce şehit ailesinin acılarını derinleştirdiğini ifade etti.

Bige, “PKK’nın temsilciliğini yapan, Türk milletine ve devletine zarar veren bu kişilerin verdiği zarara siz de üzüldünüz mü Sayın Melek Mızrak Subaşı?” sorusunu yöneltti.

Zafer Partisi’nin açıklamasına karşı Başkan Subaşı veya CHP Bilecik İl Başkanlığı'ndan henüz bir yanıt gelmedi.