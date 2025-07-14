Zafer Partisi Edirne İl Başkanı Serkan Konak, Kuzey Irak’taki şehitler, Sözcü TV’ye sansür, Kırkpınar tartışmaları ve Edirne’nin yatırım eksiklikleri üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Zafer Partisi Edirne İl Başkanı Serkan Konak, İGFA Edirne Temsilcisi Erdoğan Demir’e yaptığı özel açıklamalarda, Türkiye ve Edirne gündemini değerlendirdi. Konak, Kuzey Irak’ta 12 askerin şehit olması, Sözcü TV’ye yayın durdurma, Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bölge yatırımları ve ulaşım sorunlarına dikkat çekti.

ŞEHİTLER GÜNDEMİ: “ŞEFFAFLIK İSTİYORUZ”

Konak, Kuzey Irak’ta 3 yıl önce kaybolan bir üsteğmenin cenazesini ararken 12 askerin şehit olduğu olaya değinerek, “3 yıldır bir üsteğmenimizin naaşını neden bulamadık? Devlet şeffaf olmalı, kamuoyunu bilgilendirmeli” dedi. Şehit haberlerinin kendilerini derinden üzdüğünü belirtti.

MEDYA SANSÜRÜ: “DEMOKRASİYE DARBE”

Sözcü TV’ye uygulanan 10 günlük yayın durdurma kararını eleştiren Konak, “Muhalif basına yönelik bu karartma, demokrasiye zarar verir. Türkiye, ifade özgürlüğünde geri adım atıyor” diyerek sansür politikalarına tepki gösterdi.

664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni değerlendiren Konak, organizasyonun başarılı geçtiğini ancak yüksek kira bedelleri nedeniyle standların boş kaldığını belirterek, “Ağanın modern kıyafetleri tartışma yarattı. Kırkpınar’ın tarihi simgelerini korumalıyız” dedi.

EDİRNE’YE YATIRIM VE ULAŞIM ELEŞTİRİSİ

İl Başkanı Serkan Konak, Edirne’ye yeterli yatırım yapılmadığını vurgulayarak, “Büyük ölçekli, katma değerli yatırımlar bekliyoruz. Lojistik merkez bir an önce devreye alınmalı” dedi.

Keşan-Enez yolu’ndaki kazalara dikkat çeken Başkan Konak, “Bu yollar ölüme davetiye çıkarıyor. Güvenli, geniş yollar şart” diye konuştu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın 159 gün süren tutukluluğunu “hukuksuz” olarak nitelendiren Konak, “Somut delil yok, sadece sosyal medya gönderileriyle tutuklandı. İstinaf Mahkemesi’nin bu kararı bozacağına inanıyoruz” dedi. Belediye başkanlarına yönelik sabah baskınlarını eleştirerek, usule uygun yargılama talep etti. Konak, Edirne’nin turizm ve ticaret potansiyelini öne çıkararak, “Sınır ticaretinden ve turizmden daha fazla gelir elde etmeliyiz. Siyasi partiler, STK’lar ve kamu kurumları iş birliği yapmalı” diyerek birlik çağrısı yaptı.