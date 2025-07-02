Zafer Partisi Bursa İl Başkanı Cihat Gazi, Hz. Muhammed’e (s.a.v) yönelik karikatürün İslam’a saygısızlık olduğunu ve Atatürk’e hakaret eden protestoların provokasyon olduğunu belirterek, Türk milletinin değerlerine sahip çıkacaklarını vurguladı.BURSA (İGFA) - Zafer Partisi Bursa İl Başkanı Cihat Gazi, Leman dergisinin Hz. Muhammed’e (s.a.v) yönelik karikatürüne ve bu yayını protesto eden bazı grupların Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret etmesine sert tepki gösterdi.

Başkan Gazi, yazılı yaptığı açıklamada, karikatürün İslam inancına saygısızlık olduğunu ve tüm Müslümanların ortak hassasiyetini hiçe saydığını ifade ederek, bu yayının, ekonomik kriz, sığınmacı sorunu ve hukuksuzluklar gibi gerçek gündemleri örtmek için provokasyon amacı taşıdığını savundu.

Karikatürü protesto eden bazı grupların Atatürk’e hakaret etmesini ise “ülkemizin zihinsel kuşatma altında olduğunun kanıtı” olarak nitelendiren Başkan Gazi, Genel Başkan Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın partilileri sokak olaylarından uzak tutma kararının isabetli olduğunu ifade ederek, dün geceki protestolarda yaşanan yaralanmaların bu öngörüyü doğruladığını belirtti.

“Hz. Muhammed de, Atatürk de Türk milleti için kutsaldır” diyen Başkan Gazi, birine hakaret ederek diğerini savunma tuzağına düşmeyeceklerini söyledi.

Zafer Partisi’nin, demografik işgal, ekonomik sorunlar, hukuksuzluklar, orman yangınları ve terör gibi konularda mücadele etmeye devam edeceğini vurgulayan İl Başkanı Cihat Gazi, sığınmacıların ülkelerine gönderilmesi ve Cumhuriyet kazanımlarına sahip çıkılması gerektiğini ifade etti. Gazi, “Zafer Partisi, Türk milliyetçilerinin ve Atatürkçülerin son kalesidir. Provokasyonlara kapılmadan, değerlerimize saygılı bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz” mesajını verdi.