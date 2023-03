AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, Merkez İlçe Başkanı Resul Kaya ve yöneticilerin bulunduğu parti binasında başvurusunu yaparak milletvekili aday adayı olduğunu belirtti.

Çok kıymetli hemşehrilerim, değerli basın mensupları;

Ak Parti'mizin kuruluşundan bugüne gece gündüz Bayburt’umuz için sorumluluk almaya ve hizmet etmeye gayret ettim.

Ak Parti kurucu üyesi olarak çıktığımız bu yolda Ak Parti İl Başkanlığı ve İl Genel Meclis Başkanlığı görevlerini yürüttüm. Bayburt'un evladı olarak yine Bayburt'umuza hizmet etmeye ve layık olmaya çalıştım.

Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ve öncülüğünde "Yarın Değil Hemen Şimdi" şiarıyla Bayburt'umuza hizmet etme aşkıyla çıktığımız bu yolda halkımızın teşviği, teveccühü ve desteğiyle Ak Parti milletvekili adaylığına talip oldum. Bugün de resmî başvuru yapmak için buradayız. Allah mahcup etmesin inşallah.

Her daim Bayburt'umuzun ve Bayburtlumuzun yanında olmaya derdiyle dertlenmeye, sevincine ortak olmaya çalıştık. Bugüne kadar her kademedeki görevimizde en büyük destekçim Bayburt halkı oldu. Yüklendiğimiz her türlü görevde yanımızda oldu, iyi günümüzde kötü günümüzde destekçimiz oldu. Adaylık sürecimizde de en büyük destekçimizin yine Bayburtlu hemşehrilerim olacağına inanıyorum. Hemşehrilerimden desteklerini ve dualarını bekliyorum.

Seçim sürecinin birlik ve beraberlik ruhu ile geçmesini temenni ediyorum.

Bayburt'umuza ve ülkemize hizmet için çıkılan bu yolda diğer milletvekili adaylarını canı gönülden kutluyor ve başarılar diliyorum.

Türkiye için "Yarın Değil Hemen Şimdi"

Bayburt için "Yarın Değil Hemen Şimdi"

diyorum.

Seçimlerin ülkemize ve Bayburt'umuza hayırlar getirmesini temenni ediyor, Bayburtlu hemşehrilerimi en kalbî duygularla selamlıyorum.

Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla...

Yusuf Elçi

(Bayburt Milletvekili A. Adayı)