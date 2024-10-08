Bursa'nın Mudanya ilçesinde 11 Ekim'de 102. yıl dönümü kutlanacak olan Mudanya Mütarekesi etkinlikleri kapsamında Mudanya Kent Konseyi Tiyatro Topluluğu 'Mübadil Öyküleri' oyununu sahneledi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde Mehmet Tamer Uyar yönetiminde Mudanya Kent Konseyi Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen "Mübadil Öyküleri" adlı oyun duygusal anlara sahne oldu.

Mütareke Meydanı’nda sahnelenen oyunu Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, eşi ve Mudanyalılarla birlikte izledi.

Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi sırasında yaşanan zorlukları, göç edenlerin umutları ve özlemlerini anlatan oyun izleyenlere duygu dolu anlar yaşatırken, gösterinin sonunda verilen barış ve kardeşlik mesajları günün anlam ve önemini bir kez daha ortaya koydu.

Mudanyalıların ayakta alkışladığı oyunun yönetmen ve oyuncularına teşekkür eden Başkan Dalgıç, kırgınlıklara, kavgalara son verip barış içinde hep birlikte yaşamak gerektiğini vurguladı. Yaşanan acı ve fedakarlıklara dikkat çeken Başkan Dalgıç, “Uğruna bu kadar dert çekilen bir şeye daha çok sahip çıkmamız gerekiyor. Bu hikayeler bize bunları anlatıyor. Mudanya için gerçekten atalarımız gerçekten büyük sıkıntılar çektiler, bu kadar acılara katlandılar. Bu kadar uğruna dert çekilen şey daha da kıymetli oluyor. Yaşasın Mudanya!” diye konuştu.