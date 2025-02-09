Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, stratejik hedefleri arasında yer alan ve 2024-2028 yılları arasını kapsayan "Uluslararasılaşma Strateji Belgesi"nin hazırlandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Stratejik hedefleri arasında yer alan 2024-2028 yıllarına ilişkin Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi hazırlandı.

Strateji Belgesi'nin detaylarını YÖK Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabından videolu olarak paylaştı.

Özvar, belgenin dikkat çeken bazı başlıklarına ilişkin paylaşımında, Türk Yükseköğretimini bölgesel ve küresel düzeyde odak noktası hâline getirmek istediklerinin altını çizdi.

Türk Yükseköğretimini bölgesel ve küresel düzeyde odak noktası hâline getirmek istiyoruz. Bu hedefe ulaşmada bize yol haritası olacak "2024-2028 Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi" hazırladık. Belgede yer alan bazı önemli başlıkları sizlerle paylaşıyorum.12.… pic.twitter.com/jh3elpC8ii— Erol Özvar (@erolozvar) February 9, 2025

Hedefe ulaşmada bize yol haritası olacak "2024-2028 Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi"nin 12. Kalkınma Planı başta olmak üzere devletin üst politika belgeleri ışığında hazırlanan yükseköğretim sisteminin uluslararasılaşması için benimsenen politikalara rehberlik edeceğini belirten Özvar, belgenin ülkemize ve yükseköğretim sistemimize hayırlı olmasını diledi.

Özvar, strateji belgesiyle, nitelikli uluslararası öğrencilerin yükseköğretim sistemine kazandırılması amacıyla uluslararası öğrencilerin üniversitelere kabullerinde değerlendirilen TR-YÖS'ün uluslararası düzeyde tanınan bir sınav haline getirilmesi amaçlandığını kaydetti.