Eskişehir eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Hollanda 9. Altın Lale Ödülü’ne layık görüldü.ERDOĞAN DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Eskişehir eski Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Hollanda Altın Lale Vakfı tarafından verilen 9. Altın Lale Ödülü ile onurlandırıldı. Ödül töreni, Eskişehir ADD Şubesi ve Hollanda Altın Lale Vakfı iş birliğiyle Taşbaşı Kırmızı Salon'da gerçekleştirildi ve büyük ilgi gördü.Tören, Atatürk, Millî Mücadele kahramanları ve şehitler adına saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Eskişehir ADD Şube Başkanı Cihan Taşar ve Hollanda Altın Lale Vakfı Başkanı Bülent Türker konuşmalarında, Atatürk’e ve Cumhuriyet’e bağlılığıyla tanınan Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in bu ödüle layık görülmesinin gurur verici olduğunu ifade ettiler.

Sağlık nedenleriyle Hollanda’daki törene katılamayan Yılmaz Büyükerşen, ödülün Eskişehir’de takdim edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. “Atatürk, Cumhuriyet ve insanlık adına sağladığı büyük katkılar nedeniyle Hollanda Altın Lale Vakfı Başkanı Bülent Türker’e teşekkür ederim. Bu tür gelişmeleri gördükçe ülkemizin geleceği adına umutlarım artıyor.” dedi.

İZMİR MARŞI İLE TAÇLANAN TÖREN

Konuşmaların ardından ADD Cumhuriyet Korosu, salondaki katılımcılarla birlikte İzmir Marşı’nı coşkuyla seslendirdi. Altın Lale Vakfı Onur Ödülü ise Vakfın Onursal Başkanı Bülent Türker ve yönetim kurulu üyeleri Altın Lale Onursal Başkanı Bülent Türker ve yönetim kurulundan Temel İpekçi, Nur Göymen Arslan ve Bülent Türker Anaokulu müdüresi Zehra Genç tarafından takdim edildi tarafından takdim edildi. Etkinlik, Eskişehir’in kültürel ve toplumsal bağlarına önemli bir katkı sağladı.