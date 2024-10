Yıldırım Belediyesi, ünlü oryantalist ressamların Bursa resimlerini, yapıldığı mekanlarda, dönemin kıyafetlerini giyen modellerle canlandırarak fotoğraf çeken Neslihan Sağır Çetin’in fotoğraflarından oluşan sergiyi sanatseverlerle buluşturdu.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, ‘Resm-i Mekân- Ünlü Tabloların Mekanları Bursa’ fotoğraf sergisini açtı. Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen sergi açılışına Yıldırım Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Buran, Fotoğraf Sanatçısı Neslihan Sağır Çetin ve sanatseverler katıldı. Osmanlı döneminin dünyaca ünlü yerli ve yabancı ressamlarına ait Bursa eserlerinden oluşan tabloların resmedildiği mekânda, aynı kostüm ve objeler ile modelli birebir canlandırma yaparak fotoğrafların sergilendiği organizasyon 4 Ekim Cuma’ya kadar misafirlerini ağırlayacak.

Fotoğraf sanatçısı Çetin, Osman Hamdi Bey'in "Kaplumbağa Terbiyecisi", Fransız ressam Jean Leon Gerome'nin "Prayer at The Sultans Tomb", İngiliz ressam John Frederick Lewis'in "Entrance to Tomb of Sultan Mehmet", Avusturyalı ressam Rudolf Ernst'in "The Beggar", Polonyalı ressam Stanislaw Chlebowski'nin "Turkish Lady Praying The Green Mosque" gibi daha pek çok ressamın Bursa konulu eserlerini fotoğraf karelerine yansıttı.