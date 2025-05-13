Antalya’da 12 Mayıs Uluslararası Bitki Sağlığı Günü’nde düzenlenen etkinlikte, pestisit kalıntıları, biyolojik mücadele ve sürdürülebilirlik konuları ele alındı.ANTALYA (İGFA) - Birleşmiş Milletler’in ilan ettiği 12 Mayıs Uluslararası Bitki Sağlığı Günü kapsamında, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Konferans Salonu’nda ATG Hotels desteğiyle bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte bitki sağlığının açlıkla mücadele, çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınmadaki rolü vurgulandı.

Açılış konuşmalarını ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal, FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık ve Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Dr. Ersin Dilber yaptı. Hacısüleyman, kamu-özel iş birliğinin önemine dikkat çekerken, Erkal biyolojik mücadele uygulamalarını anlattı. Selışık, Türkiye’nin uluslararası normlara uyumunu överken, Dilber ulusal bitki sağlığı politikalarını paylaştı.

ÇOCUKLARDAN DUYGUSAL MESAJLAR

Etkinlikte, biyolojik mücadele uygulayan çiftçilerin çocuklarının hazırladığı videolar gösterildi. Çocuklar, bitki sağlığının önemini anlattıkları videolarla alkış topladı; ardından ödüllendirildi.

Doç. Dr. Yunus Bayram moderatörlüğündeki panelde, pestisit kalıntılarının önlenmesi ve biyolojik-biyoteknik mücadele yöntemleri tartışıldı. Dr. Ersin Dilber, Muharrem Selçuk, Prof. Dr. Senih Yazgan, Prof. Dr. Enver Durmuşoğlu, Prof. Dr. Okan Özkaya ve Prof. Dr. İsmail Karaca, biyolojik mücadelenin yaygınlaştırılması, üretici eğitimi ve ihracatta kalıntı kriterleri üzerine öneriler sundu. “Tek Sağlık” yaklaşımıyla bitki, insan ve çevre sağlığının bütüncül ele alınması gerektiği vurgulandı.

FAO, IPPC ve EPPO gibi kuruluşlardan gelen mesajlar, bitki sağlığının küresel önemine dikkat çekti.

Uluslararası iş birliğini güçlendiren program sonunda organizasyona verdikleri katkılardan dolayı ATG Hotels adına düzenlenen teşekkür plaketi, Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yunus Bayram tarafından ATG Hotels Grup Kalite Koordinatörü Pınar Demirli’ye takdim edildi.