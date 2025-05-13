“Beslenme Saati” projesiyle öğrencilere sabah saatlerinde besleyici gıdalar ulaştıran İzmit Belediyesi, üç okulda projeye devam ederek çocukların yüzünü güldürdüKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi, "Beslenme Saati" projesi kapsamında üç okulda bu sabah saatlerinde öğrencilere beslenmelerini dağıttı. Mehmet Akif İlkokulu, Ziya Gökalp İlkokulu ve Akşemsettin İlkokulu’nda gerçekleştirilen dağıtımda çocuklar büyük sevinç yaşadı.

UYGULAMA FARKLI OKULLARDA DEVAM EDECEK

Öğrencilerin sağlıklı beslenmesini desteklemek amacıyla yürütülen proje kapsamında dağıtılan beslenmeler, öğrenci ve veliler tarafından memnuniyetle karşılandı. Okullardaki etkinliğe katılan Meclis Üyesi Ayşe Fatmagül Terzi, Cemal Dolanbey, İzmit Belediyesi Dernekler Masası Başkanı Eray Bodur da çocuklara beslenmelerini bizzat dağıtarak onlara eşlik etti. İzmit Belediyesi yetkilileri, "Beslenme Saati" projesinin önümüzdeki günlerde farklı okullarda da devam edeceğini belirtti.

