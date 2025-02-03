TÜİK, Ocak ayına ilişkin açıkladığı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE)'ne göre yıllık yüzde 27,20, aylık ise yüzde 3,06 oranında arttırdı.ANKARA (İGFA) - TÜİK, Ocak ayına yönelik Yİ-ÜFE istatistiklerini açıkladı.

Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 3,06 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,06 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,20 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 39,50 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK YÜZDE 27,60 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 33,40 artış, imalatta yüzde 27,60 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 18,20 artış ve su temininde yüzde 54,39 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,57 artış, imalatta yüzde 3,25 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,44 azalış ve su temininde yüzde 16,84 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 1,81 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 6,39 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 4,45 artış, enerjide yüzde 2,27 artış ve sermaye mallarında yüzde 3,25 artış olarak gerçekleşti.