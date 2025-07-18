Yesevi Hareketi Derneği Edirne İl Başkanı Alpaslan Cankaloğlu, ETUS’un yeni başkanı Aytaç Dilci’yi ziyaret ederek başarı diledi. Görüşmede, derneğin sosyal projeleri ve engelli vatandaşların toplu taşıma sorunları ele alındı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yesevi Hareketi Derneği Edirne İl Başkanı Alpaslan Cankaloğlu, Edirne Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS) Başkanlığı’na yeni atanan Aytaç Dilci’yi makamında ziyaret etti. Cankaloğlu, Dilci’ye “hayırlı olsun” dileklerini ileterek, yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyarette, Yesevi Hareketi Derneği’nin Edirne’de yürüttüğü sosyal sorumluluk, gençlik, çevre, kültür ve gönüllülük projeleri hakkında bilgi veren Cankaloğlu, kamu kurumları ve yerel yönetimlerle iş birliğine açık olduklarını vurguladı.

Özellikle engelli vatandaşların toplu taşımada karşılaştığı sorunları gündeme getiren Cankaloğlu, bu konuda çözüm odaklı adımlar atılmasını istedi.

ETUS Başkanı Aytaç Dilci, nazik ziyaret için teşekkür ederek, Edirne’de toplu ulaşımı daha güvenli, düzenli ve konforlu hale getirmek için yoğun çaba göstereceklerini belirtti.

Ortak fayda sağlayan iş birliklerine açık olduklarını ifade eden Dilci, karşılıklı iyi niyet temennileriyle ziyareti sonlandırdı.