Yerli ve Milli Parti Edirne İl Başkanı Mesut Ağırbasan, 30 Haziran Emekliler Günü dolayısıyla emeklilerin geçim sıkıntısına dikkat çekerek, yaşam standartlarının yükseltilmesi için mücadele sözü verdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yerli ve Milli Parti Edirne İl Başkanı Mesut Ağırbasan, 30 Haziran Emekliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Emeklilerin ülkenin kalkınmasında temel taşı olduğunu vurgulayan Ağırbasan, emeklilerin hak ettikleri değeri görmesi gerektiğini ifade etti.

Mesajında, “Bir ömrü ülkesine hizmet ederek geçirmiş, alın teriyle bugünlere katkı sunmuş emeklilerimiz, milletimizin vicdanı ve geçmişle bağımızdır” diyen Ağırbasan, emeklilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Geçim sıkıntısı, yetersiz maaşlar ve sosyal güvencelere erişimdeki engellerin emeklileri yalnızlığa ittiğini belirten Ağırbasan, bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Yerli ve Milli Parti olarak emeklilerin yaşam standartlarını insanca bir düzeye taşımak için çalıştıklarını ifade eden Başkan Mesut Ağırbasan, “Emeklilerimize hak ettikleri saygıyı ve refahı sunmak için her platformda mücadelemizi sürdüreceğiz. Sadece bir gün değil, her gün onların yanındayız” dedi.