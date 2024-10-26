Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Yenişehir Celeplerini Tarihi Belediye Binası’nda ağırlayarak taleplerini dinledi. Başkan Özel, “Aldığımız taleplere göre Yenişehir Hayvan Pazarı’nda yeni bir revizyon çalışması yapacağız” dedi.BURSA (İGFA) - Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, kuruluş aşamasında olan Yenişehir Celepler Derneği temsilcilerini Yenişehir Tarihi Bina’da ağırladı. Yenişehir’de bugüne kadar Celepler Derneği’nin kurulmamasının büyük bir eksiklik olduğunu ifade eden Başkan Ercan Özel, “Sizler bu girişiminizle ilçemizin büyük bir eksikliğini gideriyorsunuz. İlçemize yeni bir vizyon kazandıracağınıza inanıyorum” diyerek, desteğini sundu.

‘HAYVAN PAZARI GELİŞTİRİLECEK’

Göreve başlar başlamaz ilçenin en acil çözüm bekleyen sorunlardan biri olan Hayvan Pazarı konusunda da açıklama yapan Başkan Özel, “Yıllardır, ruhsatsız çalıştırılan Hayvan Pazarı kapanmakla karşı karşıyaydı. Hayvan Pazarının kapanması, ilçemizdeki hayvancılığa ve ticarete olumsuz yansıyacaktı. Hızlı bir şekilde çalışmalarımızı tamamlayarak Hayvan Pazarını ruhsatlandırdık ve kapanmaktan kurtardık. Şimdi ise Yenişehir Hayvan Pazarı’nı daha da geliştirmeyi amaçlıyoruz. Halkımıza daha sağlıklı, hijyenik ortamda ve güvenilir bir ortam sağlanacak. Aynı zamanda hayvan satıcılarının da daha iyi bir ortamda işlerini yapabilmesi adına çalışmalara başladık” dedi.

‘GÜVENİLİR ORTAM SAĞLAYACAĞIZ’

Göreve geldiğimizden bu yana sivil toplum kuruluşlarıyla iletişimi kesmeden Yenişehir’e yararlı olacak ne varsa yapmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Ercan Özel, “Celepler Derneği bu konuda önemli bir konumda. Kendilerinin de öneri ve taleplerini dinledik. Celepler Derneği, Küçükbaş hayvan padoklarındaki sıkıntı, mescit, tuvaletler ve hizmet binasının yenilenmesi ve büyütmekle ilgili taleplerini sıraladılar. Aldığımız taleplere göre yeni bir revizyon çalışması yapacağız. Alışverişi daha sağlıklı, hijyenik ve güvenilir olması için ortam sağlayacağız” dedi.

BAŞKAN ÖZEL’E TEŞEKKÜR

Hayvan Pazarı’nı kapanmaktan kurtarıldığı için Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’e Yenişehir Celepleri adına teşekkürlerini ileten Refai Battal ve Hüseyin Coşkun, “Yenişehir’in geçim kaynaklarından biri de hayvancılık. Bu nedenle ilçemizde Hayvan Pazarı’nın olması çok önemliydi. Hayvan Pazarı’nı kapanmaktan kurtardığınız için teşekkür ederiz. Sayın Başkanımız Ercan Özel, randevu taleplerimizi hiçbir zaman geri çevirmiyor. Kendisiyle her zaman görüşebiliyoruz. Ve bizi dinleyerek yardımcı oluyor. Bugün de Hayvan Pazarı’nda eksikliğini hissettiğimiz şeyleri Belediye Başkanımıza ilettik. Başkanımız da taleplerimizi olumlu karşılayarak talimatlarını verdi. Başkanımıza bizim yanımızda olduğu için Yenişehir Celepleri adına teşekkür ediyoruz.