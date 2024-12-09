İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Yeniden Refah Partisi İzmit İlçe Başkanı Mustafa Şahin’i ağırladıKOCAELİ (İGFA) - Yeniden Refah Partisi İzmit İlçe Başkanı Mustafa Şahin, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında, iki isim arasında dostane bir sohbet gerçekleşti.

“İZMİT HEPİMİZİN KENTİ”

Başkan Hürriyet, nazik ziyaretten dolayı Şahin’e teşekkür ederek, “İzmit’in gelişmesi için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Fikir alışverişi yapmak, kentin ortak sorunlarına çözüm üretmek bizim için çok kıymetli” şeklinde konuştu. Mustafa Şahin de “Sizinle farklı bir hukukumuz var. İzmit hepimizin kenti. Eksik gördüklerimizin yanında övgüyle bahsedeceğimiz çalışmalarınızı da takdir ediyoruz. Eksik gördüklerimizi de sizlere ileteceğiz” dedi..