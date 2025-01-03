Türkiye siyasi tarihinde yeni bir rekor: Yeni Yüzyıl Partisi, kuruluşunun henüz 11. ayında, 300 bini aşkın başvuruyu ilmek ilmek değerlendirerek, 51 bin üye kaydı ile 168 siyasi parti arasında 13. sıraya yükseldi.ANKARA (İGFA) - Yeni Yüzyıl Partisi Genel Başkanı Mehmet Ali Arslan, kısa sürede 44 ilde teşkilatlanmasını tamamlayarak, seçimlere hazır bir siyasi hareket olarak başarısını sürdürüyor.

168 parti arasında 13. sıraya yükseldiklerini belirten Genel Başkan Arslan, “Siyasi dengeleri değiştirecek güçteyiz” diyerek şu değerlendirmelerde bulundu:

“11 aylık bir siyasi parti olmamıza rağmen, Türkiye’nin dört bir yanından gelen yoğun ilgi ve üye başvuruları bizleri gururlandırıyor. Henüz başvuruların yalnızca bir kısmını işleyebildik, buna rağmen 13. sıraya yükselmiş olmak, partimizin ne kadar büyük bir toplumsal ihtiyacı karşıladığını gösteriyor. İlk seçimde siyasi dengeleri değiştirecek tek parti olma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. Yeni Yüzyıl Partisi’nin başarısında, milli değerlere saygılı, evrensel normlara dayalı ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla çalışan bir siyasi hareket olması büyük rol oynuyor. Amacımız, iki kutuplu siyasete son vererek milli ve manevi değerlerimizi koruyarak Türkiye’yi daha güçlü, adil ve insan odaklı bir geleceğe taşımaktır. Yeni Yüzyıl Partisi, adalet, insan hakları, ahlaki değerler ve hukukun üstünlüğü temellerinde yükselen bir vizyonla hareket etmektedir"