Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nden oluşan Yeni Yol Meclis Grubu, Konya Zafer Meydanı’nda uyuşturucuyla mücadele kampanyası için basın açıklaması düzenledi. Grup, iktidarı etkili adımlar atmaya çağırırken, toplumsal bir hareket başlattıklarını duyurdu.KONYA (İGFA) - Konya Zafer Meydanı’nda, Yeni Yol Meclis Grubu çatısı altındaki Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi, uyuşturucuyla mücadele konusunda ortak bir basın açıklaması yaptı.

Saadet Partisi Konya İl Başkanı Mehmet Demirel’in Yeni Yol Grubu adına yaptığı konuşmaya, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Karaca, DEVA Partisi İl Başkanı Hasan Bestil, Gelecek Partisi İl Başkanı Ahmet Arslan ve çok sayıda partili katıldı.

“TÜRKİYE UYUŞTURUCUYA TESLİM OLMASIN”

Mehmet Demirel, uyuşturucunun Türkiye’yi bir salgın gibi sardığını ve iktidarın bu tehdide karşı sessiz kaldığını vurguladı. “Çocuklarımızı kaybediyoruz. Uyuşturucu, cinayet, şiddet ve çöküştür. Konya’da 2025’in ilk beş ayında binlerce sentetik hap, yüzlerce kilogram esrar ve metamfetamin ele geçirildi. Karatay, Selçuklu ve Çumra’da uyuşturucuya bağlı suçlar artıyor” dedi. Demirel, 85 milyonluk ülkede sadece 16 bin tedavi yatağı olduğunu, AMATEM’lerde uzun bekleme sürelerinin çaresizliği büyüttüğünü belirtti.

Yeni Yol Grubu’nun talepleri arasında acil eylem planı, ücretsiz tedavi merkezleri, zorunlu rehabilitasyon, okullarda önleyici eğitim, uyuşturucu suçlarında cezasızlığın sona ermesi ve ihtisas mahkemeleri kurulması yer aldı. Demirel, ailelere “Bağımlılık irade zayıflığı değil, bir hastalıktır. Birlikte aşılır” mesajı vererek, kampanyanın bir hareket olduğunu ve mecliste yasa teklifleri, halk buluşmaları ve çalıştaylarla devam edeceğini söyledi. “Bu ülkenin çocuklarını torbacılara teslim etmeyeceğiz. Artık hesap vakti” dedi.

Gelecek Partisi İl Başkanı Ahmet Arslan, uyuşturucunun aileleri, toplumu ve geleceği tehdit ettiğini belirterek, Yeni Yol Grubu’nun bu mücadelede kararlı olduğunu vurguladı. Ayrıca, İsrail’in Filistin’deki soykırımı ve İran’la gerilimi tırmandıran politikalarını kınadı. “İsrail, Gazze, Kudüs, Batı Şeria ve Lübnan’da barışı baltalıyor. Tüm dünyayı bu zulme karşı ses çıkarmaya çağırıyoruz” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Karaca, kampanyanın üç ay önce mecliste başlatıldığını ve 25 büyükşehirde devam ettiğini söyledi. “Uyuşturucuya başlama yaşı tekli hanelere, ölüm yaşı 13’e düştü. Toz şekere ulaşmak uyuşturucudan zor. AMATEM’lerde aileler sıra bekliyor” diyerek sorunun ciddiyetine dikkat çekti. Karaca, uyuşturucunun siyasi değil toplumsal bir mesele olduğunu vurguladı ve Yeni Yol Grubu’nun her türlü düzenlemeye destek vereceğini ifade etti.