Alman otomobil üreticisi Opel’in SUV’daki amiral gemisi Grandland yeni nesliyle 1 milyon 804 bin TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sunuldu.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’de satışa sunulan Yeni Grandland, hybrid versiyonda Edition ve GS donanımları ile elektrikli versiyonda ise GS donanım seviyesi ile müşterilerle buluşuyor.

Yeni Opel Grandland’in 50.000'den fazla ayrı hücreden oluşan yeni Intelli-Lux HD LED® Pixel sistemi, Opel’in aydınlatma teknolojileri konusundaki öncülüğünü pekiştiriyor. İç mekanındaki geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen kumaş kaplamaları ile çevreci yaklaşımını sürdürürken, yarı şeffaf Pixel Box saklama alanı dahil, 35 litrenin üzerinde hacme sahip iç saklama bölmeleri ile esnek saklama olanakları sunuyor.

Alman mühendisliğiyle tasarlanan ve geliştirilen yeni Grandland, tasarım aşamasından itibaren elektrikli araçlar için geliştirilen yeni STLA Medium platformu üzerinde yükseliyor. Tüm bu yenilikçi özellikleriyle yeni Grandland, Opel'in Türkiye’deki SUV ve elektrikli portföyünün zirvesini temsil ediyor.

Opel Türkiye Genel Müdürü Yiğit Yantaç, “Ocak ayı itibarıyla satışa sunduğumuz yeni nesil Grandland, bu sene kalkacağımız SUV atağının ilk yeni oyuncusu olarak öne çıkıyor. 2025 yılında Opel olarak satacağımız her 3 binek otomobilden 2’sinin SUV olmasını hedefliyoruz, bu noktada yeni Grandland’in hem elektrikli hem hybrid versiyonlarıyla pazarda önemli bir başarı kazanacağına inanıyoruz” dedi.