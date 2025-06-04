Bursa Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşide girişimci ve tekno-fütürist Alphan Manas ile Doç. Dr. Derya Hekim, teknolojik gelişmelerin küresel düzen üzerindeki etkilerini değerlendirdi.BURSA (İGFA) - Uzmanlar, ABD ve Çin arasında çift kutuplu bir dünya düzenine geçişin yaşandığını ve Türkiye'nin bu süreçte dijital dönüşümünü hızlandırması gerektiğini vurguladı.

Nilüfer Belediyesi, Pancar Deposu'nda “Yeni Dünya Düzeninde Bizi Neler Bekliyor?” başlıklı söyleşi düzenledi. Girişimci ve tekno-fütürist Alphan Manas'ın moderatörlük yaptığı etkinlikte, Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Derya Hekim ile birlikte yapay zeka, sürdürülebilirlik ve değişen meslekler konularında değerlendirmeler yapıldı.

Söyleşiye Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, Belediye Başkan Yardımcıları Şirin Arıbaş, Mahmut Demiröz ve Emre Karagöz ile BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar, TÜMKAD Başkanı Ülfet Çetin Öztürk ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“YAPAY ZEKA İŞSİZLİK ORANINI YÜZDE 35'E ÇIKARABİLİR”

Söyleşide konuşan Alphan Manas, yakın gelecekte yapay zeka ve insansı robotlar nedeniyle dünya genelinde işsizlik oranının yüzde 30-35 seviyelerine çıkabileceği uyarısında bulundu. Manas, 2040’lı yıllara gelindiğinde dünyada sosyal güvenlik sisteminin çökeceğini ifade ederek, bu durumun dünya geleceği açısından endişe verici olduğunu belirtti.

Türkiye’nin 2030'a sorunsuz bir şekilde ulaşması gerektiğini vurgulayan Manas, “2029-2033 yılları arasını kapsayacak Türkiye’nin 13. Kalkınma Planı, yapay zekanın egemen olacağı bir plan olacak. Bunun yol haritasının şimdiden belirlenmesi gerekiyor” dedi.

Dijital rekabetçilik konusunda Türkiye'nin 63 ülke arasında 55’inci sırada yer aldığını aktaran Manas, KOBİ’lerin çoğunun dijital dönüşüme ayak uyduramadığını, bu nedenle uyum sağlayanların korunması gerektiğini söyledi.

ABD-ÇİN ARASINDA ÇİFT KUTUPLU DÜNYA DÜZENİ

Doç. Dr. Derya Hekim ise dünya imalatının yüzde 30'unu karşılayan Çin’in patent, elektrikli araçlar ve yapay zeka alanlarında ciddi atılımlar kaydettiğine dikkat çekti. Hekim, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında çift kutuplu bir dünya düzenine geçildiğini ifade etti.

ABD Doları’nın rezerv para konumunu kaybetmeye başladığını kaydeden Hekim, ABD ve Japonya gibi ülkelerin artan borç yükü nedeniyle gelecekte bir borç krizi yaşanabileceği uyarısında bulundu. Hekim, Çin’in elektrikli araçlar konusunda dünyada yarattığı şokun Avrupa’nın baş edebileceği bir düzeyde olmadığını söyledi. “Dünya düşük büyüme safhasına geçti. Kısa vadede küresel yatırımların azaldığı, ekonomik belirsizliğin arttığı bir döneme giriyoruz” diyen Hekim, değişen dünya düzeninde kendine yeterliliğin önem kazandığını belirtti.

Doç. Dr. Hekim, Türkiye’de bir sanayi politikasına ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak “Şu anda sanayiye çok fazla ihtiyacımız var. Ülkemiz hizmet ekonomisine ağırlık veriyor. Bu kısa vadede fayda sağlar ama uzun vadede üretim lazım” ifadelerini kullandı. Hekim, altyapı ve eğitimin buna göre belirleneceği bir strateji oluşturulması gerektiğini söyledi.

BAŞKAN ŞADİ ÖZDEMİR: GENÇLERE İNANIYORUM

Söyleşinin ardından konuşmacılara teşekkür eden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, bilgi paylaşımı ve ortak akıl geliştirme konusunda bu tür etkinliklerin önemini vurguladı. Türkiye’nin çalışıp, üretir ve teknoloji geliştirirse dünyada önemli bir yeri olacağına dikkat çeken Başkan Şadi Özdemir, “Umut ve inanç her zaman önemli. Mücadeleye devam edeceğiz. Bu yolda gençlere çok inanıyorum. Onlar bizi daha iyi noktaya taşıyacaktır” dedi.