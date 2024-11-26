YAPİDER Merkezi’nde gerçekleştirilen programa konuk olan Uludağ Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elif Karakurt Tosun, “Gayrimenkul Mevzuatı” konularında üyelere bilgilendirmede bulundu.BURSA (İGFA) - Yatırım Profesyonelleri ve İşbirliği Derneği (YAPİDER) üye bilgilendirme toplantılarına devam ediyor.

Programın açılışında konuşan YAPİDER Yönetim Kurulu Başkanı Sevcan İlici, YAPİDER’in yatırım profesyonellerinin sesi ve temsilcisi olarak çalışmalarını devam ettirdiklerini belirtti.

YAPİDER olarak gayrimenkul sektörünü ileriye taşımak amacıyla bilgilendirme toplantıları düzenlediklerini söyleyen Başkan Sevcan İlici, konusunda uzman Prof. Dr. Elif Karakurt Tosun’u ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.

Uludağ Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elif Karakurt Tosun ise “Gayrimenkul Mevzuatı” konusunda üyelere bir sunum gerçekleştirdi.

Bursa’nın gayrimenkul sektöründe lider şehirlerden biri olduğunu aktaran Prof. Dr. Elif Karakurt Tosun, yatırım danışmanlarının mevzuat konusunda eğitimli, donanımlı ve konusunda uzman olmasının gerekliliğine dikkat çekti. Taşınmaz ticareti yönetmeliğinin getirdiği yenilikler hakkında bilgiler sunan Prof. Dr. Elif Karakurt Tosun, Ticaret Bakanlığı’nın yeni uygulamaları Elektronik İlan Denetleme Sistemi (EİDS) ve e-kontrat konularında merak edilenleri detaylandırarak anlattı. Prof. Dr. Elif Karakurt Tosun, son bölümde toplantıya katılanların sorularını cevapladı.

YAPİDER Yönetim Kurulu Başkanı Sevcan İlici, katkılarından dolayı Prof. Dr. Elif Karakurt Tosun’a plaket takdim etti.