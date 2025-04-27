Bayburt Kültür ve yardım Derneği Köyler arası Futbol Turnuvası ilk maçla başladı.

21.si düzenlenen Turnuvanın ilk maçı Gökçedere ve Tekirdağ Ağören arasında oynandı.

Maçı Abdullah Özer,Erhan Yasa,Sencer Akıncı Hakem üçlüsü yönetti.

Takımların Onbirleri:

Tekirdağ Ağören spor

Fahrettin Çelik,Battal Can Polat,Hüseyin Gökdereli,Efecan Eren,Muhammet Yusuf Eren,Yunus Emre Bayrakçeken,Halil Karamavuş,Furkan Gökdereli,Uğurhan Gökdereli,Tayyip Erdoğan Işık,Murat Gökdereli

Maç -0 beraberlikle tamamlandı.

Gökçedere spor

Faruk Aktaş,Ali Efe Aygün,Muhammet Şeker,Kemal Başaran,Önder Aladağ,Mustafa Vural,İbrahim Akdağ,Emin Hakan Ayan,Ebubekir Kaya,Fırat Başaran,Resul Akçay

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