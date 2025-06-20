MWC Shanghai 2025 sırasında F5.5G Tümüyle Optik Endüstri Zirvesi başarıyla gerçekleştirildi. Zirvede, gelişen F5.5G endüstrisi, Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Komitesi, Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi, China Telecom, China Mobile, China Unicom, Maxis of Malaysia ve CTM arasında önemli bir tartışma konusu oldu.SHANGHAI (İGFA) - Son yıllarda, F5.5G tümüyle optik ağların ticari dağıtımının hızlandığı gözlendi.

Optik erişimde, dünya çapında 70'ten fazla taşıyıcı 10 Gbps paketlerini piyasaya sürdü ve 10 Gbps tümüyle optik geniş bandın büyük ölçekli ticari kullanımı yeni AItoH (Yapay Zekâdan İşletmeye) hizmetlerinin önünü açtı. Optik iletimde, her biri 400G'de çalışan 240'tan fazla ağ dünya çapında konuşlandırılmıştır. Bu arada sektör, son kullanıcıların bulut üzerinden bilgi işlem gücüne hızlıca erişebilmesini sağlamak ve AItoB (Yapay Zekâdan İşletmeye) uygulama inovasyonunu mümkün kılmak amacıyla 1 milisaniye gecikmeli metro ağlarının inşasını araştırıyor.

Yapay zekanın küresel dijital ekonominin temel itici gücü olmaya, yaşamı ve üretimi yeniden şekillendirmeye hazırlandığı günümüzde, küresel taşıyıcılar da yapay zekayı aktif bir şekilde benimsiyor.

Özellikle, önde gelenler bağlantı hizmeti sağlayıcılarından bağlantı + bilgi işlem + uygulama hizmeti sağlayıcılarına dönüşüyor. Huawei Kıdemli Başkan Yardımcısı ve ICT Satış ve Servis Başkanı Li Peng konuşmasında şunları kaydetti:

"Evler ve işletmeler, taşıyıcıların yapay zeka stratejik dönüşümünde en değerli senaryolar haline gelecek. Huawei, F5.5G tümüyle optik ağların geliştirilmesini teşvik etmek, derin bulut-zeka-ağ-cihaz işbirliğini desteklemek ve yapay zekanın evlere ve endüstrilere uygulanmasını sağlamak için sektörle birlikte çalışmayı ve yapay zeka çağında kazan-kazan büyümesi elde etmeyi umuyor."

Yapay zeka çağında, taşıyıcıların ev genişbant hizmetlerini büyütmesinin anahtarı, son kullanıcılara yeni değerler ve değerlilik duygusu sağlamaktır.

Huawei Optik İş Ürün Hattı Başkanı Bob Chen, Huawei'nin F5.5G tümüyle optik ağlardaki en son yeniliklerini dört boyutta paylaştı.

Ev genişbant kullanıcılarının memnuniyet duygusunu tam anlamıyla artırmak ve bant genişliği yükseltmelerini görünür kılmak, farklılaştırılmış deneyim garantisini hissedilir hale getirmek, yeni ev cihazlarını erişilebilir kılmak ve yeni hizmetleri daha yaygın hale getirmek için Huawei, operatörlerin dört bileşenli yüksek değerli paketler oluşturmasına yardımcı olmak ve kullanıcılara üst düzey yapay zekâ uygulama deneyimleri sunmak amacıyla sürekli yenilik yapmaktadır.

Huawei'nin çözümü; bant genişliği yükseltmesi, farklılaştırılmış kullanıcı deneyimi, yeni terminaller ve zengin ev uygulamaları alanlarında geliştirilmiştir. 50G PON çözümü ultra-gigabit ve 10 Gigabit'e yükseltmeyi destekler. Ayrıca Huawei, yüksek değerli kullanıcılara farklılaştırılmış deneyim güvencesi sağlamak için uçtan uca ağ yeteneklerini geliştiriyor. Ayrıca Huawei'nin yeni terminali olan AI Home Hub, kullanıcılar için bir akıllı ev merkezi işlevi görüyor ve ev içi yapay zekâ etkileşim noktası üzerinden zengin akıllı uygulamalar sunuyor.

Bu arada Huawei ve operatörler, 1 milisaniye gecikmeli tümüyle optik metro ağlarının inşasını birlikte araştırıyor. Bu sayede kullanıcılar, belirlenmiş (deterministik) düşük gecikmeli ağlar aracılığıyla bulut bilişim kaynaklarına ve yapay zekâ uygulamalarına erişebiliyor.