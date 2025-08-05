Akdeniz Koruma Derneği, Tatilsepeti iş birliğiyle sürdürdüğü "Koruyarak Keşfet" projesi kapsamında tatile gidenlere yangın riskine karşı yapılması gerekenler konusunda farkındalık kazandırıyor.İSTANBUL (İGFA) - Her 10 yangından biri ne yazık ki insan ihmali yüzünden çıkıyor. İklim değişikliğinin etkileri ise yangınlarla mücadeleyi zorlaştırıyor.

Küresel ısınma özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerindeki ormanları daha da hassas hale getiriyor. Uzmanlara göre 23 milyon hektarlık orman varlığının yüzde 55’i yüksek risk grubunda yer alıyor. Bu da yaklaşık 12,5 milyon hektarlık alanın, özellikle yaz aylarında ciddi tehlike altında olduğu anlamına geliyor. Yangınların önlenmesi önce bilinçli bir toplumla mümkün.

Yaz aylarında doğayla iç içe vakit geçirmek hepimiz için bir ihtiyaç. Ancak bu ihtiyacımızı karşılarken özellikle doğa alanlarında, yangın riski taşıyan bölgelerde tatile gidenlerin duyarlı olması, sorumlu bir turist olarak davranması son derece önem taşıyor.

Tatilsepeti, Akdeniz Koruma Derneği iş birliğiyle doğaya ve gezegene duyarlı tatil bilincini yaygınlaştırmaya devam ediyor.

Tatilcilere birebir gönderilen paylaşımlarda, gittikleri bölgedeki yangın riskine karşı yapılması gerekenlerle ilgili şunlar kaydedildi:

1. Riskli Davranışlardan Kaçının: Sigara izmaritlerini gelişigüzel atmayın, cam atıkları ve plastik atıklarınızı doğada bırakmayın. Ateş yakacaksanız yalnızca izin verilen alanları tercih edin ve aracınızı kuru otların üzerine park etmekten kaçının. Küçük görünen bu önlemler, büyük felaketlerin önüne geçebilir.

2. Gözünüz Her Zaman Doğada Olsun: Orman giriş yasağı olan bölgelerde kurallara uyun, çevrenizi dikkatle gözlemleyin. Şüpheli bir duman veya ateş gördüğünüzde vakit kaybetmeden ALO 112’yi arayın. Tatildeyken de doğa sizin sorumluluğunuzda.

3. Doğaya Saygı, Tatilin Bir Parçası Olsun: Gölgelik ihtiyacınız için ağaç altlarını değil, kendi şemsiyenizi tercih edin. Yürüyüş yaparken yalnızca belirlenmiş patikalarda ilerleyin. Bu sayede hem doğaya zarar vermezsiniz hem de tatilinizi doğayla uyum içinde geçirirsiniz.