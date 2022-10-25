3652 kilometre yüzölçümünün yaklaşık yüzde 8'i ormanlarla kaplı olan Bayburt'un doğal sarıçam ormanlarından birini barındıran Yakupabdal Tabiat Parkı, şehir yaşamının günlük karmaşasından uzaklaşmak isteyenlere ilkbahar ve yaz mevsiminde yeşil ve mavinin eşsiz tonlarıyla huzurlu ortam sunarken sonbahar da ise yeşil ve sarı tonları ile görsel güzellikler sunuyor.

Demirözü ilçesine bağlı Yakupabdal köyü sınırlarında, deniz seviyesinden 1820 metre yükseklikteki tabiat parkı, çevresindeki doğal orman ile bütünleşen gölet olması nedeniyle "Bayburt'un Abant'ı" olarak da adlandırılıyor.

-Tabiat parkını ziyaret eden ve fotoğraf çeken doğaseverler, doğal güzelliklere hayran kalıyorlar.

Ziyaretçilerden Genç ve Küçükoğlu aileleri sonbaharın görsel güzelliği karşısında semaver çaylarını yudumlarken doğayı ve güzellikleri izliyorlar.

Yakupabdal Göletini gezen Buğrahan Genç " yaz mevsiminin son demleri sonbaharın görsel şöleni içerisinde Yakupabdal göletinde çay içerken sarı ve yeşilin görsel güzelliğini seyretmek bulunmaz bir fırsat ve bizde ailece bu güzelliği değerlendiriyoruz"

Ziyaretçilerden Mehmet Küçükoğlu ise biz eşimle ilk defa geldik ve hayran kaldık. Sonbaharın doğa olarak bize sunduğu sararan yapraklar, yeşil renklerle ve Yakupabdal göleti ile kartpostallık görünüm bizi güncel yaşamın karmaşasından uzaklaştırıyor."

Yakupabdal Tabiat Parkını gezenler cep telefonları ile doğanın sunduğu görsel şöleni fotoğraflayarak foto albümlerine ekliyorlar.